近9成大学生考虑过创业 电商和服务业是主战场

1月6日上午，中国人民大学发布《2017年中国大学生创业报告》。报告显示中国大学生的创业意愿持续高涨，近9成大学生考虑过创业，其中26%的大学生有强烈或较强的创业意愿，大学生创业主要聚焦“消费电商”、“餐饮住宿”领域。记者注意到，“赚钱”并

1月6日上午，中国人民大学发布《2017年中国大学生创业报告》。报告显示中国大学生的创业意愿持续高涨，近9成大学生考虑过创业，其中26%的大学生有强烈或较强的创业意愿，大学生创业主要聚焦“消费电商”、“餐饮住宿”领域。记者注意到，“赚钱”并非大学生创业的第一驱动力，更多创业者是为了追求自由的工作生活方式。

“赚钱”并非大学生创业第一目的

报告由中国人民大学牵头，北京师范大学、上海交通大学等30余家高校、企业和社会组织联合组成了跟踪调查网络，调查范围覆盖全国52所高校。

2017版报告的研究主题为高校创业生态系统。人民大学商学院院长、创业学院副院长毛基业发布报告指出，中国大学生的创业意愿持续高涨，近9成大学生考虑过创业，其中26%的在校大学生有强烈或较强的创业意愿，相比2016年的18%有明显提高，从没想过创业的大学生只占到了12.1%。对于创业驱动力，报告显示，“赚钱”并非大学生创业的首要驱动力，而是“自由的工作生活方式”，这个比例占到了31%。

报告发现，“消费电商”、“餐饮住宿”是大学生创业的主战场，分别占到了创业者的62%和71%。75%的大学生都是在自己最擅长的领域创业，只有25%的大学生曾有过“跨界”创业。

资金和团队成为创业失败两大主因

报告指出，资金不足依然是大学生创业的最主要障碍，远远高于其他因素，大学生创业者的资金渠道来源少，主要就靠自筹。对于创业失败的原因，资金依然是第一要素，但是2017年的大学生创业者反映团队因素的比重有了明显提高，已经排在了第二位。

此外，大学生创业者对于政府、风险投资和创业园区等创业生态系统环境要素的需求较高。然而这些环境要素的发展还相对滞后，不能有效满足需求。

报告认为，未来有必要进一步强化高校创业生态系统环境要素的培育和发展，特别是发展大学生创业融资体系，缓解大学生创业的资金瓶颈约束；同时加强针对大学生创业者的创业指导，打造一个“大学生创业者友好型”的创业生态环境。

大学生最希望“创业算学分”

报告指出，各地高校把深化创新创业教育改革作为高等教育综合改革的突破口，创新创业教育正在深度融入高校人才培养体系。中国高校创新创业教育呈现出百花齐放的景象。

虽然高校创业生态系统建设取得巨大成绩，但也存在不平衡和不充分的发展状况。比如没有或者很少开设创业课程的高校比例占到了54.5%。虽然大多数大学生特别是创业大学生对于创业教育的需求非常高，但有45.7%的高校没有进行创业教育满意度调查。在进行过满意度调查的高校中，有69.6%的高校没有做过满意度跟踪调查。

此外，大学生最希望高校提供的创业扶持政策有“创业算学分”、“实验设备向学生开放”、“学校科研成果优先向创业学生转让”，分别占比达24%、17%和16%。但是高校提供的扶持政策最多的是休学创业，占30.4%，而“学校科研成果优先向创业学生转让”只占到了8.7%。两者存在一定的不匹配、不平衡性。