十几节课花费数千 早教班是否值得“一掷千金”

随着二孩政策的全面放开，我省早教市场迎来了新一轮增长。海口市很多大型商业广场、高端小区附近，常常可以看到早教中心的牌子。十几节课就花费数千元甚至上万元的早教班，到底值不值得上？记者近日走访了海口市多家早教机构和幼教专家，为家长们指点迷津。

随着二孩政策的全面放开，我省早教市场迎来了新一轮增长。海口市很多大型商业广场、高端小区附近，常常可以看到早教中心的牌子。十几节课就花费数千元甚至上万元的早教班，到底值不值得上？记者近日走访了海口市多家早教机构和幼教专家，为家长们指点迷津。

教育机构瞄准海南早教市场

跟随二孩政策全面放开的步伐，一些教育集团瞄准了海南早教市场这片蓝海。从2016年起，一家教育集团在不到两年的时间里在海口连开了7家幼儿早教机构。该机构工作人员雷雪参与了前期大量的市场调查工作。

雷雪告诉记者，根据粗略统计，海口目前约有1200多家涉及早教内容的教育机构，其中有600多家是幼儿园。数据调查发现，家庭月收入在1万元以上的家庭，比较容易接受早教消费。目前，大部分早教机构课时费均价在200元左右。

“我们采取了‘早教、托婴、托管班’同时开展的经营方式，目的就是‘解放年轻妈妈的双手’，帮助众多父母更好应对无人帮忙照看二孩的情况。”雷雪说。

记者在海口市一家早教中心了解到，从0岁—3岁，该中心根据孩子的年龄设置了小小观察者、小小实践家、问题解决者等启蒙教育课程。除此之外，还设置了音乐、艺术、生活技能课等课程，为孩子未来进入幼儿园做好准备。

这家早教中心相关负责人告诉记者，他们采用中英文双语授课模式，让孩子在玩耍中不断重复一些动作或者语言，培养孩子的安全感、自信心和专注力。同时，该中心还会指导父母运用先进的理念育儿。