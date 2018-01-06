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“匹诺曹”对家庭教育的启示

2018-01-06 07:04 来源：中国教育报
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　　木偶匹诺曹是童话《木偶奇遇记》中的主人公。童话讲述一个老木匠制作完成名叫匹诺曹的木偶后，当晚对着天上的“愿望之星”许下一个愿，希望匹诺曹成为一个真正的男孩子，以望将来自己老有所依。晚上，蓝衣仙子帮他实现了这个愿望，赋予了木偶生命，让一只旅行至此的蟋蟀作为见证人，并成为木偶的“良心”，监督木偶的成长。

　　刚被赋予生命的匹诺曹，也就是孩童时的匹诺曹，并不听父亲老木匠的话和自己“良心”的约束。在上学的路上被骗卖到马戏团，后又被骗到欢乐岛，整天过着醉生梦死的生活。看着一同来的小朋友一个个变成了驴子，他惊恐了、害怕了。经过各种劫难，他带着小蟋蟀（自己的良心）及多余的驴尾巴回到了久违的家。但物是人非，老木匠父亲为了寻找这个不争气的“儿子”，在一次出海时，连船带人被吞进了大鲸鱼的肚子中。经过“鲸腹救父”，匹诺曹终于成为了“真正的男孩”，他不仅重新拥有了人的身躯，也找回了自己的“良心”：分辨是非、照顾别人、不再任性、听话、不逃学、勤快、为别人着想等人所具有的优良品质。

　　整部童话不只是具有动人心魄的故事情节，还渗透出许多家庭教育因素。

　　父母要了解：人是带着多重人格出生的

　　蓝衣仙子赋予了木偶生命，同时也赋予了他“良心”，以便指引木偶朝正确的方向前进。此处其实是说人都具有两面性，先天的无拘无束自由的天性，毫不被道德和理性所约束，但生理体的另一面却与此互相斗争、互相矛盾，揭示人无不在自我矛盾中成长。

　　木偶需要上学时，他生怕失去自由，不愿上学，但最终还是他的“良心”小蟋蟀说服了他，踏上了去学校的路。此处说明人具有天生的惰性和自由散漫的性格，也具有人格的双重甚至于多重性，无时无刻，人的正面人格与负面人格在做着较量和斗争。小蟋蟀在这里不仅代表木偶的正面力量，从它对木偶的指导方面看，小蟋蟀还是木偶的监护人。就像家长是孩子的监护人一样，它要指导木偶分辨是非善恶，其实也透露出我们作为家长要担当指引孩子成长的责任。

编辑： 唐巧燕
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