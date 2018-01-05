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发现儿早恋，妈妈焦急 我们该如何跟孩子谈爱情？

2018-01-05 11:09 来源：海南日报
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　　惠君老师好！

　　最近，我发现读高三的儿子早恋了，恋爱的对象是个不爱学习的女孩。心急如焚的我，通过转学、批评女孩人品、与女方家长交涉等方式，逼迫儿子与女孩分手。一向听话的儿子反应强烈，从此拒绝与我正常交流，他扬言要用自甘堕落的方式，报复我对他的不信任与控制，甚至还用离家出走来威胁我。我不知道如何应对孩子的早恋问题才妥当。求赐教！谢谢！

　　焦急万分的妈妈

　　焦急万分的妈妈：

　　您好！高三是备战高考的关键时刻，儿子在这个时候坠入情网，的确会让当妈的抓狂。然而纵观整个事件的经过，儿子有如此激烈的反应，您要负主要责任，您的高控制行为激怒了孩子。有一句话说得好：哪里有压迫，哪里就有反抗。您的儿子就是在您的高压政策下奋起反抗的。家有高控制的爸妈对孩子是极具伤害性的，高控制意味着不信任、没有自主空间，意味着强迫对方言听计从。这一招对年幼需要事事照顾的孩子也许有效，但对于高中生而言，如此高控制只有两个结果：一是催发逆反心理，激化亲子矛盾；二是隐忍顺从，懦弱无主见，抑郁寡欢。所以，当青春恋情来势汹涌时，用高控制手段围追堵截是最要不得的招数。那么，面对这些孩子，我们该如何跟他们谈情说爱呢？

　　1.接纳孩子的青春恋情，减轻孩子的后顾之忧。青春期由于第二性征的发育，孩子的身心遭遇剧烈的冲击，对异性的好奇与好感，有了暗恋或明恋的对象，都是再正常不过的事。如果你对孩子这份正常的情感持强烈的反对态度，孩子就会把这份情感转入地下秘密进行。当孩子的恋情陷入这样的困境：前有学校校规围追堵截，后有父母严防死守，左右还有同伴的监视报告，孩子们想保护恋爱苗头，就得变身为地下工作者，采取各种防护手段与各方压力斗智斗勇。如此一来，他们100分的心力，估计得用60分以上的心力来应付各方压力，用在学业上的心力自然就被分散和消耗掉了。与其这样，不如坦然接纳孩子青春期的正常情感，节省不必要的内耗来得划算。

　　2.教给孩子表达爱的技能，让他从容谈情说爱。当你愿意接纳孩子的情感时，你就有机会掌握孩子的情绪密码，此时，你不妨为他的恋爱出谋献策，悉心指点孩子谈一场高质量有动力的恋爱。恋爱是每个人生涯规划的重要课题，恋爱技能只能在恋爱中学习。既然孩子已坠入情网了，不如借机教给孩子表达爱的技巧，让孩子从中学习如何恋爱，如何建立稳定的情感支持而非陷入情感困扰等；与孩子分享你的恋爱经历，帮助孩子管理好自己的情感。当孩子的情感有了安全的去处，TA反而可以全身心投入学业，转而创造学业的奇迹，使爱情学业双丰收。

　　3.把爱变成成长的动力，让恋情成就优秀的彼此。张小娴曾说过：一段爱情，两个人成长。但凡美好的爱情都是自带能量的。当孩子在逐梦的过程中，有一份稳定强烈的情感滋润和陪伴着，他会更有力量去成就他的梦想。关键是父母要帮助孩子把这份爱的力量导向助梦的途径上。父母要告诉孩子，好的情感是让人变得更美好更自信更有力量的。如果一份情感让你变得魂不守舍心神不宁，变得沮丧颓废，变得不求上进，那这样的感情是不值得祝福的。相反，如果你们真爱对方，那就一起努力去让两个人成长得更好。如果这份感情能让你和对方都更积极向上，更热爱生活和学习，那这样的感情一定会得到支持与祝福。

　　4.表达合理的期待与祝福，让TA坦然接受爱情的无常。最后，你还要告诉孩子，每一份爱情都始于相互的吸引与喜欢，都希望能白头偕老。但是，爱情和其他情感一样，不是一爱终身一成不变的。有恋爱就有失恋有伤痛，爱情保鲜的技术是尊重珍惜加上与时俱进。让孩子从当下的恋爱中学习爱的经验，修炼爱的能力，至于今后是否能修成正果、携手终老，那就让时间去检验吧。让孩子听从内心的召唤，无论结果如何，都能让这份情感成为人生中一段温暖的记忆。如此便不负彼此的相爱，不枉恋爱一场。

　　祝您的孩子学会谈情说爱这门人生的重要功课。祝福您！

　　惠君

　　（作者系海师附中心理教育中心主任、心理健康教育特级教师）

编辑： 唐巧燕
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