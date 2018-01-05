成绩从倒数到全系第一 彝族女孩逆袭成清华学霸

跟钟玲聊起她的成长历程，她说自己最感谢母亲和清华。母亲的悉心抚养让她无忧无虑地长大，专心于读书；而清华为自己打开了一扇认识世界、了解自己的大门，让她意识到只要自己自信、努力，未来就有无限的可能。

她来自云贵高原，从小失去父亲，在母亲的抚养下长大。2014年，她通过自主招生“自强计划”圆梦清华大学，入校后却面临不会上网、不会解题等众多挑战，甚至一度担心自己会因为成绩差被劝退。但最终，这个坚强的彝族女孩儿扛住压力实现了“涅槃”：学习成绩从倒数变成全系第一，如今她正在申请赴美深造，希望获得博士学位后报效祖国。她叫钟玲，不久前刚刚获得象征着清华本科生最高荣誉的特等奖学金。

跟钟玲聊起她的成长历程，她说自己最感谢母亲和清华。母亲的悉心抚养让她无忧无虑地长大，专心于读书；而清华为自己打开了一扇认识世界、了解自己的大门，让她意识到只要自己自信、努力，未来就有无限的可能。

“自强计划”打开清华大门

钟玲是云南曲靖宣威市人，在她半岁时，父亲就因病去世，只有初中学历的母亲扛起了养家的重担。“没有正式工作，她去企业食堂做过饭，去别人家带过孩子，在宿舍楼做过保洁阿姨，非常辛苦，就为了能把我抚养长大，培养成才。”钟玲说，即使母亲一个月工资只有1000元出头，她都坚持让女儿接受当地最好的教育，“只需要念好书，别的我什么都不用管。”

钟玲很争气，成绩一直位居年级第一，不过对于上清华大学，她依然不敢奢望。高三第一学期期末，幸运之神悄然降临，她所在的宣威一中老师带来清华“自强计划”报名的消息。“老师说你去试试吧，肯定行。我却有些犹豫，觉得自己肯定竞争不过大城市里的同龄人，反而会耽误高考复习，得不偿失。”钟玲坦言。

在老师的反复鼓励下，钟玲报了名。2014年1月，她在老师的陪同下平生第一次坐飞机离开云南来到北京。清华园很大，钟玲逛得匆忙，她只记得大礼堂和清华学堂古朴雅致，第六教学楼现代宏伟，“在这里上课肯定是一种享受。”从此她对清华更加向往。

回想起自己在“自强计划”测试中的表现，钟玲并不满意。“数学有几道题都不太会，面试时老师问我对春运的理解，我回答得也并不好，因为很少离开宣威，基本感受不到春运。”

或许是她过于谦虚了，或许是她提交的材料已经足够说明问题，钟玲最终获得了清华“自强计划”降40分录取的优惠。半年后，她以690分、全省理科第59名的成绩通过“自强计划”被清华大学化学工程系录取。