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一堂课你从未抬头？大学生莫做课堂“低头族”

2018-01-05 11:09 来源：人民日报
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　　观察大学的一些课堂，低头玩手机成了一种普遍现象，聚精会神听老师讲课的学生却寥寥无几，一堂课下来学生从未抬头的现象并不少见。随着手机使用的深入，大学生上课的注意力也深受影响。

　　手机的流行在很大程度上给大学生学习提供了便利，如拍摄老师讲义，课下和老师沟通交流等，都显著提高了学生的学习效率。但由于大学相对自由的课堂氛围，以及学生薄弱的自制力，导致了大学课堂上“任老师口若悬河，我自岿然不动”的现象屡见不鲜。

　　许多大学生都将自由的课堂氛围作为放纵自己的借口，肆无忌惮享受手机带来的欢愉和轻松，殊不知，错过的却是老师多年研究与实践积累的精华。也有学生辩解，上课玩手机的原因是老师讲课枯燥无味，这很大程度上是为自己的错误寻找冠冕堂皇的借口，他们的心是浮躁的，自然也无法深入体会知识的趣味。看似只是短暂的课堂几十分钟，长此以往，他们最应奋斗的青春年华却会被手机一点一滴消磨。

　　低头之风在大学课堂盛行，反映出大学生目标的缺失与内心的浮躁。他们缺少明确的目标指引，常常得过且过，难以静下心，容易受到各种诱惑，沦为手机的“奴隶”。大学生活丰富多彩，大学学习开放自由，在最美好的年华，大学生应该经历的是思想的碰撞、视野的开阔、知识的提升，而不是禁锢于手机营造的一方虚拟世界。低头不是思考，而是放纵。抬头，却有可能营造一个崭新世界。

编辑： 唐巧燕
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