@所有高三党 你关心的高考问题 答案都在这里

随着时间进入2018年，高三考生也进入了最后的总复习冲刺阶段，面对即将到来的高考，考生和考生家长们都有哪些比较关心的问题呢？近日，重庆市教育考试院就考生提问相对较多的问题做了整理汇总，并邀请招考专家详细解答，一起来看看。

随着时间进入2018年，高三考生也进入了最后的总复习冲刺阶段，面对即将到来的高考，考生和考生家长们都有哪些比较关心的问题呢？近日，重庆市教育考试院就考生提问相对较多的问题做了整理汇总，并邀请招考专家详细解答，一起来看看。

问：本科提前批是什么意思？包含哪些？为何师范大学多提前批？

本科提前批是在本科一批之前录取的学校，是一些有特殊要求特殊政策的学校。按照国家有关规定，将一部分类别、性质、专业基本相同或相近的学校和经教育部批准实行提前录取的一些学校集中起来，在大规模招生之前进行录取，这部分院校即提前录取院校。列入本科提前批招生的有军事、公安、航海、政法、海关、护理、航空飞行等院校(专业)、免费师范专业、香港的两所纳入计划内招生高校等，列入高职(专科)提前批招生的有学前教育、航海、空中乘务等专业。对各提前录取的院校，按照不同层次和特点，分别确定控制分数线，按有关规定调阅考生档案全面考核(一般要进行政审和体检)，择优录取。

不是所有的师范类院校都在提前批，师范院校的免费师范生或全科教师为提前批次录取，其他专业几乎还是归入普通批次。比如西南大学的免费师范为本科提前批，其他专业为本科一批。

问：户口在少数民族聚居地黔江，拟在重庆市7中参加高考，对降10分送档、少数民族预科等相应条件是否有影响？

在我市报名的，按规定被认定具有我市少数民族聚居地（含自治县、民族乡）的少数民族考生，录取时可加10分（报考艺术、体育类考生加5分）投档，由学校审查决定是否录取，不受报名区县的影响。以上为2017年高考针对少数民族考生的照顾政策，2018年高校招生录取照顾政策具体条件及照顾分值请查阅《重庆市2018年普通高校招生实施办法》。

考生如符合某项照顾政策，可向区县招考机构（或报名点）领取并填写相应的特征信息申报表。各类照顾政策的特征信息通过审核并进行三级公示，公示期满方可在录取时享受相应照顾。