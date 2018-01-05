某高校调查称1/5学生遭遇过性骚扰 大多憋在心里

近年来有关导师性骚扰女生等类似校园性骚扰事件时而见诸媒体。钱报记者在近日调查中通过多个渠道证实，虽然总体上性骚扰属于小概率事件，但此类事件的实施者和受害者，可能就在我们身边。

新年首日北航一教授被曝涉嫌性骚扰女生，涉事教授已被暂停工作

某高校曾做调查，遭遇性骚扰的学生大多选择憋在心里

校园性骚扰，为何屡禁不止

2018年首日，对于目前正在美国硅谷工作的华裔女学者罗茜茜而言，这个年过得并不轻松。她在这一天实名举报了12年前作为她博士生副导师、现北京航空航天大学博士生导师、长江学者陈小武，称陈小武曾对她以及另外6名女性学生进行过性骚扰，并在随后通过其在国内的律师公布了数份证据。

此事在新年伊始，引发舆论的关注。

实际上，近年来有关导师性骚扰女生等类似校园性骚扰事件时而见诸媒体。钱报记者在近日调查中通过多个渠道证实，虽然总体上性骚扰属于小概率事件，但此类事件的实施者和受害者，可能就在我们身边。

我省某高校曾做性骚扰调查

对于这次性骚扰事件，北京航空航天大学官方通报，已暂停陈小武的工作，并对此事进行调查核实。陈小武则回应称没有做过违法乱纪的事，并鉴于涉及个人名誉，会保留一切合法权益。

关于校园性骚扰，不仅社会机构有过大量的调查，一些高校也在尽力借助调查结果的发布来警示或促进消除此类问题。

我省一所高校就曾在2016年做过类似调研并在其官微上发布过一个报告，虽然从科学专业层面来看或许调研方式和结果有所不足，但依旧是校园防性骚扰的重要警示手段。

钱报记者在这份公开发布的调查中看到，在由来自不同学校学生受访者参与的506份网络调查问卷结果中，超五分之一的同学明确表示遭遇过性骚扰。

该高校的调查结论里还显示，现实生活中同学们在遭遇过性骚扰后，大部分同学选择憋在心里。同时不管是现实或是假设，报警选项的比例都是最低的。

影响他们选择的，除了不想把事情搞大，还有的是觉得报警无用，报警也追查不到骚扰犯等想法。