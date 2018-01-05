盘点职场内伤：哪些久治不愈 哪些药到病除

兄弟的背叛最伤人 “人在职场混，哪有不受伤？”人到中年的曹伟回顾近20年的职场生涯，笑称自己早已遍体鳞伤了。 20多岁刚毕业的时候，曹伟进了一家台资公司。小主管仗着自己是老板的亲戚，整天对他颐指气使。活儿都是

兄弟的背叛最伤人

“人在职场混，哪有不受伤？”人到中年的曹伟回顾近20年的职场生涯，笑称自己早已遍体鳞伤了。

20多岁刚毕业的时候，曹伟进了一家台资公司。小主管仗着自己是老板的亲戚，整天对他颐指气使。活儿都是曹伟干的，功劳全算小主管的。但曹伟那时是职场新丁，除了忍气吞声就只能下班找朋友喝酒诉苦了。后来去了家民营企业，昏天黑地地加班，应酬时又常常喝到断片儿，结果胃穿孔住院都没捞到个工伤，一想身上还背着房贷车贷呢，他也只好默默地扛下来。

但小伤小痛也是一种经验积累。这么多年下来，皮养厚了，像层盔甲，不再轻易被击倒。除了两年前的那场纷争。

这事儿曹伟至今仍无法释怀。

当时，曹伟已是这家投资公司的财务主管。临近年末，手上好几个项目进入收尾阶段，整个团队都忙得连轴转。这天，某组长A急匆匆跑来报告，说因为工作失误有份文件出错了，可能会被罚款。曹伟一看也急了，这一错可能要给公司带来近100万元的损失呢。

他当机立断就带着A去找公司法务部主管老杨。老杨问了下来龙去脉，淡定地说不是大事，可以做个补救手续，即便对方不认，将来打起官司也肯定是我们赢的。曹伟才算稍稍松了一口气。事后处理过程中他几次跟老杨沟通，每每都得到确定回复，没事儿，补救手段可靠。曹伟如吃定心丸，说多谢兄弟。老杨大笑，咱俩还客气个啥！

说起来，老杨算是曹伟工作生活里的铁哥们儿了。他们在一个特别项目组结缘。当时任务重时间紧，两人几乎天天披星戴月回家，打个盹儿又一早在公司碰头。几个月的攻坚战后，项目大获成功，集团老总特地发信嘉奖。

拿了奖金之后，两家人结伴儿去三亚度了个小假。曹伟的爱人笑称，既然你俩那么投缘，在一起的时间又比家人多，干脆在公司旁租个小公寓，搭伙儿过日子得了。老杨拍手叫好。还是因为这个项目，曹伟和老杨后来双双当选公司年度最佳员工，顺利打开职场上升通道，合作也更加默契了。

都以为出错的事儿就这么过去了。未想过了两个月，曹伟突然被老板急召，这时他才获知，A捅的娄子没有补救成功！而来自法务部老杨的报告已呈于老板桌前，称此事完全乃曹伟领导的财务部的过错，法务部已在第一时间尽了最大努力，可惜未能挽回。曹伟整个人都气蒙了。

接下来的几个月，曹伟经历了职场生涯里最灰暗的一段时间。公司为此事专门成立内部调查小组。曹伟发现自己腹背受敌，A把责任全部推给他，老杨亦否认了当时给出的确定回复。此外为避免损失公司还要着手打官司。每天开会，检讨，接受调查，呈交证据，写报告，曹伟被折腾得疲惫不堪，心情更是低落到了极点。

两个月后，调查小组出具正式报告，A被认定为主要责任人，当天即遭解雇。但风波并未停息。此后的几次集团高管会上，这个事件被屡屡提及，成为高层内部争权夺利的一个工具。老板透露，老杨已多次给上头打报告，称曹伟对此事负有不可推卸的责任。相熟的人事部同事也通风报信，要曹伟做好心理准备，此事已经不是开掉A就能了结的。

这才是让曹伟觉得最受伤的。工作上手下出了错，身为直接领导的他受到责罚，是可以理解和接受的。让他无法接受的是，一个兄弟相称的“战友”，为了自保罔顾事实，甚至在关键时刻捅你一刀。“平时掏心掏肺的，遇到险情就直接踩着你逃，真是讽刺。”曹伟苦笑着摇头。

事件最后惊动了集团大老板，下令各打五十大板，曹伟和老杨各得一内部警告，才算告一段落。随之终结的，还有曹伟和老杨的兄弟情谊。

虽然事后老杨曾托他们共同的朋友要解释下误会，但曹伟早已心冷，当即拒绝了。工作以外，老杨对他而言就是个透明人，“职场也是利益场，大难临头各自飞。不会再愚蠢到拿同事当兄弟了。”