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北京市推广冰雪进校园：近14万名学生上冰上雪

2018-01-05 08:35 来源：新华网
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　　4日，北京市中小学生冰雪运动课程展示活动暨校园冰雪运动推广普及经验交流会在广渠门中学举办。据悉，截至目前，北京市冰雪运动推广普及活动走进了近百所学校，两年来近14万名学生上冰上雪，其中，雪上项目8万余人，冰上项目5万余人。

　　近年来，北京市教委为贯彻落实《关于加快冰雪运动发展的意见(2016—2022年)》及七项配套规划，统筹协调优质资源，搭平台、建机制，以推广“队列滑”、“轮转冰”、“旱地冰球”“仿真冰壶”等特色项目为引领，因地制宜地推进冰雪运动，确定了52所北京市首批冰雪特色学校。据了解，2018年下半年首批52所冰雪特色校将迎来评估检查，学校冰雪课程的设置，社团建设、校园文化建设等都将在评估的指标体系之内。随后，还将遴选出第二批冰雪特色学校。

　　据延庆区教委体美科科长郭立明介绍，延庆区作为2022冬奥会举办地之一，非常重视推广普及冰雪活动，2014年至今累计培养了1万名学生上冰上雪。清华附小体育教研室主任任海江表示，清华附小主要利用“1+X课程”来落实冰雪运动，“1”重在普及冰雪知识，每天一节体育课，其中一门课程就是冰雪运动的自主选修课，在普及过程中，学生可以依据自身兴趣进一步加入冰球队、滑雪队等基于学生个性化发展的“X”课程当中，从而达到“让儿童站在冰雪运动的正中央”的理念。任海江认为，在冰雪运动课程当中体现教育性，让孩子的人格、体格、价值观并重，是推广普及冰雪运动的一个重要目的。

　　2018年将迎来冬奥周期“北京时间”的到来。北京市教育委员会体育卫生与艺术教育处处长王军指出，北京市教委围绕冰雪进校园，相关举措分为三步走：第一步是进一步加强顶层设计，重点解决好“有没有”的问题；第二步是在贯彻落实过程中集中精力解决“好不好”的问题；最后一步是深入推进解决“强不强”的问题。申办2022年冬季奥运会的主办权时，我国政府曾向国际奥委会作出了“三亿人上冰雪”的庄严承诺。对此，王军表示，过去我们是用大手拉小手，现在我们要用小手拉大手，让中小学生带动自己的父母一起参与，从而实现三亿人上冰雪的目标。

编辑： 唐巧燕
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