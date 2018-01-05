高校毕业人数将创新高，找工作需警惕八大陷阱

日前，教育部公布消息，2018届全国普通高校毕业生预计820万人。与去年的795万人相比，毕业人数又创新高。现在，求职季在各地陆续展开，由于缺乏社会经验，毕业生们时常遭遇种种骗局和套路。今年找工作，这些陷阱必须警惕。

日前，教育部公布消息，2018届全国普通高校毕业生预计820万人。与去年的795万人相比，毕业人数又创新高。现在，求职季在各地陆续展开，由于缺乏社会经验，毕业生们时常遭遇种种骗局和套路。今年找工作，这些陷阱必须警惕。

陷阱一：借招聘骗取个人信息

现在有很多贩卖个人信息的中介公司，为了获得更多更精准的信息，往往会在网上发布虚假招聘信息，吸引求职者前来。从求职者递交的海量简历中，精准获得求职者的个人信息。

如何避免：毕业生在看到招聘信息时，一定要查询该公司相关信息，判断公司的真实性。同时，专家建议，简历上的部分个人信息如身份证号、家庭住址、通讯地址等，不用写得过于具体，重点放在工作经历上。

陷阱二：收取报名费、体检费、培训费等费用

求职面试后，招工者以服装费、体检费、培训费、保险费、押金、手续费等名义向应聘者收取钱款。应聘者交费后，招工者要么迅速脱身，要么找借口不给安排工作，钱财积累到一定阶段便人去楼空。一些中介所为了获取应聘者的信任，与一些骗子公司或皮包公司合伙进行诈骗。在收取一定的服务费后谎称招聘岗位已满，并承诺尽快联系适合的单位，让应聘者留下联系方式，但根本不会兑现，随后以各种借口敷衍应聘者。

如何避免：一般除了事业单位的考试公招之外，面试招聘单位是不需要报名费的。而体检通常都是到二甲以上的医院自行体检以及缴费。所以，有任何企业要向求职者收取这两笔费用，一定要提高警惕。此外，事业单位的考试，一定要到公招政府官网上进行报名，切莫通过其他网络入口。