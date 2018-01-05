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各地相继推行政策 弹性离校实际效果怎么样？

2018-01-05 08:54 来源：人民日报
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　　孩子放学早，家长下班晚，时间差带来的“三点半难题”，一度让各方头疼，本版于2017年4月对此进行过连续报道。2017年9月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于深化教育体制机制改革的意见》，鼓励各地各校根据学生身心发展特点和家长需求，探索实行弹性离校时间，提供丰富多样的课后服务。新年伊始，我们一起实地看看，政策落实得怎么样？实际效果如何？

　　下午2点40分，随着一阵放学铃声响起，在南师大附中新城小学南校区位于一楼食堂的弹性离校托管点“安心驿站”，陆续有学生走进来。三四点以后，更多参加完学校兴趣班的孩子们也加入了。他们很快找到自己熟悉的位置坐下，打开书包开始写作业。写完作业的学生有的在休息，有的在翻看课外书。负责托管的老师不时走动，给有需要的孩子一些帮助。

　　这样的场景，不只发生在南京。为缓解部分家长接孩子难问题，各地相继探索弹性离校制度，为学生免费提供延时照顾服务。去年春季学期开学以来，南京市所有公办、民办小学开始实行；西安市于去年3月在60所小学试点，去年9月在全市小学铺开；沈阳则从去年秋季学期开始，将全市普通中小学校全部纳入弹性离校……

编辑： 唐巧燕
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