少儿英语培训机构乱象：付款前后“冰火两重天”

然而，现在的少儿英语培训市场上乱象不少，长着金发碧眼就可以当“外教”，客户付款前后“冰火两重天”，试听课和正式课差距巨大，一旦“上钩”退款艰难……。20分钟至45分钟不等的试听课结束后，老师让孩子们做游戏、看动画片，家长们则被销售顾问带到一

不想让孩子重复自己学“本本英语”的老路，让孩子在学语言的幼小年纪就开始学习外语，成为当下不少年轻父母的选择。然而，现在的少儿英语培训市场上乱象不少，长着金发碧眼就可以当“外教”，客户付款前后“冰火两重天”，试听课和正式课差距巨大，一旦“上钩”退款艰难……

日前，记者调查部分少儿英语培训机构发现，面对一节课动辄100余元甚至几百元的少儿英语课程，家长除了“给孩子花钱怎么都舍得”，还得擦亮眼睛、做好甄别。

“金发碧眼”就能当外教吗

“这位外教是西班牙人，第一语言是西班牙语，英语是他近两年学的。但您放心，他的语言学习能力特别强，英语说得非常好，教孩子们绰绰有余。”在北京市常营一家商场里，某少儿英语培训机构销售顾问向记者介绍。

和大部分少儿英语报名流程一样，家长首先在网上预约，然后带孩子一起试听。记者注意到，试听课学员大多五六岁，也有4岁甚至更小的孩子。虽然机构不同，试听课却在很大程度上表现出相似，大多是一位外教、一位中国教师共同上课，大多以“击掌”方式和孩子们打招呼，大多以在黑板一角画星星来作为孩子课上表现的奖励，甚至关于授课内容，5家机构中有4家都将试听课主题确定为“认识颜色”，简直“不约而同”。

20分钟至45分钟不等的试听课结束后，老师让孩子们做游戏、看动画片，家长们则被销售顾问带到一边。“顾问非常热情，拿出价格表，表示马上要涨价，这是最后的低价机会，连珠炮一样劝我现场报名。他说如果在试听当天报名，还有额外优惠。”家长孙女士告诉记者，自己的儿子5岁，看到不少小朋友已经开始学英语，也想赶紧报一个班。

学费贵是当前少儿英语培训市场的共同特点。记者调查发现，不少少儿英语培训机构每小时费用都在百元以上，有的甚至达300元，全年课程动辄上万元。

面对家长的疑问，不同培训机构的“教育理念”则不尽相同。如果家长提出为何正式课上外教授课时间短，顾问会表示，中国教师更懂得低龄儿童的认知规律；如果家长提出价格为何比别家机构高许多，顾问会强调，本机构的全外教授课更利于孩子“浸泡”在英语环境中；如果家长提出英语教师发音不标准，顾问会辩解，发音并不重要，“树大自直”，现在关键是激发孩子学英语的兴趣……

记者调查发现，来自以非英语为母语国家的少儿英语外教居然不少。一位漂亮的白人姑娘是某少儿英语培训机构某班班主任，“她是俄罗斯人，这两年自学的英语，我们担心家长有意见，所以一般会模糊外教具体情况。很多家长不太懂英语，也听不出口音，看到是白人外教就非常满意。”一位不愿透露姓名的知情人告诉记者。

记者在一家少儿英语培训机构招聘外教的启示中看到，要求“母语为英语，或在英美留过学”，对外教是否有教师资质、无犯罪记录等则无要求。因为“门槛低”，一些没有工作签证，只有留学或旅游签证的“外教”也顺利上岗，不但存在教学质量、安全等各种隐患，也造成了外教流动频繁。“我家孩子上一年课换了4位外教”，一位家长告诉记者。

对此问题，不少培训机构不以为然。“资质不重要，重要的是看孩子学得怎么样。”一位培训机构负责人毫不讳言，“我们有的外教没资质，但扎实的授课能力吸引了很多学生，孩子们都很喜欢他。”