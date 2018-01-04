考研培训天价押题班揭秘：最贵达20万 保障协议是套路

2017年底，一起考研数学疑似“漏题”事件，将考研培训机构“神押题”推上舆论风口浪尖。

2017年底，一起考研数学疑似“漏题”事件，将考研培训机构“神押题”推上舆论风口浪尖。

培训机构推出的天价押题班，是“忽悠”还是另有内幕？“神押题”靠的是教师的多年经验还是特殊身份？“新华视点”记者进行了调查。

“天价”考研培训高达20万元，“不过退费”“保障协议”均是“套路”

记者调查发现，以“神押题”为噱头的各类考研“天价班”在多地火爆。

在重庆，某考研辅导机构承诺与考生签署“保障协议”的培训产品中，最便宜的“会计硕士全科钻石彩虹卡”18800元，最贵的“学硕、经济专硕、临床医学综合全科至尊彩虹卡”128000元起；在江西，中公教育涵盖初试到复试的全程协议班，收费3.98万元；在北京，配备有辅导员的VIP一对一服务“天价班”，费用通常在10万元至20万元之间。

记者发现，这些声称“效果极佳”，愿意签“保障协议”，保证“不通过退款”的“天价班”，实际上多是“忽悠”。

以押题“高命中率”作噱头、博眼球。“很多培训机构通过晒押题成绩单来吸引生源，其实有很多猫腻。”一位江西考研公共课辅导教师孟教授说，不少押题其实只是内容挨到了一点边，就单方面宣告成功。甚至，还有些机构还根据后来发布的考试题，偷偷修改之前留在网上的押题材料。

在命题信息保密工作日趋严格的当下，“除了一些师资实力极强的大机构，很多押题班其实只有宣传意义了。”多年经营法学类考研专业课培训机构的高某说。

不少向学员承诺“必过”的天价班，通常都会签订所谓“保障协议”。重庆一培训机构经营者杜某告诉记者，“保障协议”其实并无保障，往往只是对于考不过的学生退还部分学费。如，江西某教育机构收费3.98万元的培训班，学员未通过考试仅能得到退款1万元。

业内人士透露，以20个学生的高价培训班为例，只要有一两个人考试通过培训班就能赚回成本，其后每过一个人都是净挣，是稳赚不赔的买卖。