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中学生18岁自拍：墙上最强“表白” 改编《好汉歌》

2018-01-04 09:36 来源：沈阳晚报
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　　 前几日，很多人在微信朋友圈里晒曾经的“18岁”，以此迎接新年。沈阳市第31中学的很多学生，也在校园里拍下属于自己的“18岁自拍”。不同的是，31中组织的“赛歌”“跨年联欢”“祈福墙”祝福等系列活动让这一张张定格的青春有点儿酷。

　　 最强“表白”写上祈福墙

　　 “韶华如梦，我们用时光绾出一个个回忆的结；岁月如梭，我们用青春留下一片片剪影。”此次由校团委组织的“新语心愿”活动，鼓励同学们以文字的形式纪念2017年过去的日子，表达浓浓的亲情、师生情，或者抒发纯纯的友情，抑或许下自己美美的新年愿望。

　　 记者在现场看到，一大早来到校园的学生们走过“通往2018的幸福成功之路” 的“红毯”，来到“祈福墙”旁，将自己的心愿写在色彩斑斓的纸条上，认认真真贴到上面。看似简单的环节却充满仪式感，学生们纷纷拿起笔或写或画，大胆“表白”。

　　 “你们每个人都是可爱的，这个集体缺了谁都会黯然失色。”“最美的女神、最好的老师，遇见你真好，愿你美丽幸福。”“祈福墙”上每一个板块的话语都洋溢着祝福和真情。不少同学在见证友情和青春的留言下拍照合影。

编辑： 唐巧燕
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