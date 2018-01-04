4岁女童被锁自助银行 消防队员十分钟撬开门锁

两天前，江苏南京陈女士带着4岁的女儿，在晚上8点左右到自助银行取钱，结果没想到取完钱后，她出来了，女儿却不小心被关在了自助银行的玻璃屋内。

两天前，江苏南京陈女士带着4岁的女儿，在晚上8点左右到自助银行取钱，结果没想到取完钱后，她出来了，女儿却不小心被关在了自助银行的玻璃屋内。

民警：自己进去了？

居民陈女士：对，想拉的时候，已经锁上了，它这个门人一进去它自动就关起来了，关起来就开不了了。

陈女士说，当时她取完款后，出了自助银行的玻璃屋，没注意到女儿又跑了回去。孩子太小，够不着里面的开门开关，外面的人又进不去，女儿在里面大哭，可把她急坏了，便赶紧报警求助。