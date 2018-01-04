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中山大学、华南理工大学公布一流大学建设方案 到2050年建成世界一流大学

2018-01-04 09:10 来源：南方网 吴少敏
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　　近日，南方日报记者独家了解到：中山大学、华南理工大学公布了一流大学建设方案，明确“三步走”目标，建设世界一流大学。其中，中山大学到本世纪中叶，其综合实力将达到国际一流前列，在主流大学排名中进入世界前50。华南理工大学到2050年，全面建成世界一流大学。

　　以新校区为“新引擎”建设世界一流大学

　　去年9月，中山大学、华南理工大学入选一流大学建设高校，且分别有11个和4个学科入选一流学科建设名单。查看两校的一流大学建设方案可以发现，中大深圳校区、华工广州国际校区分别是两校建设世界一流大学的新增长点。

　　早在2015年，中大与深圳签订协议，共建深圳校区，并在深圳校区布局工科和医科学科群，补齐工科相对较弱的“短板”。至此，中大形成在广州、珠海和深圳“三校区五校园”的全新办学格局。

　　中大方案提出，“三校区五校园”共同支撑中山大学建设文理医工融合发展的世界一流大学。其中，广州校区重点发展文、理、医等基础与优势学科；珠海校区主要发展深海、深空、深地等学科；深圳校区重点发展医科和新工科。

　　华工也抓住机遇，拓展办学空间。去年3月，教育部、广东省、广州市和华南理工大学四方签订协议，共建广州国际校区，打造一流大学中外合作试验田和示范区。

　　华工方案提出，广州国际校区将围绕国家新经济、新产业发展需求，借鉴国际一流的教育理念和管理模式，引进国际一流教育资源，组建面向重大前沿需求的新工科学院，加快发展新工科专业，建设国际一流水准的教学科研团队，开展高水平科学研究、创新创业和成果转化，华南理工大学在全省布局“三校区五个研究院”，聚合发力，打造世界一流大学建设的“新引擎”。

编辑： 唐巧燕
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