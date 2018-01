2017年雅思考试已结束,考题也由试题变成了机经,2018年第一场雅思考试,代表着2018雅思全年题型的走向。按照往年的经验,雅思口语全新题的比例能占到题型比例的15%,旧题改装后的新题比例,能占到总题型比例的25-30%。这对于考生来讲,无疑是最大的无奈。

每年的雅思第一场考试,启德考培都会派出名师团队参加考试,身先试题,考场归来,会在第一时间把雅思新题及破解攻略传递给考生,让考生在2018年里免受新题的困扰、顺利地通过雅思走入名校。

2017年雅思各项考试情况分析

雅思听力

从2017考试来看,雅思听力考试整体变化趋势不大,沿袭雅思听力常规考试的趋势。纵观全年的雅思听力考试题型设置,整体上填空题在考试中所占比例仍然居高不下,占50%以上,每场考试填空题至少出现20题,有时甚至高达30题(重点:此出题规律和剑桥12不谋而合,剑桥12中S1和S4都是填空题, 因此一定要掌握基础词汇,注意高频场景词汇拼写的准确性);其次是单选题,配对题,地图题。整个上半年,除去填空题以外,主要考察题型为单选题,而下半年则以配对题为主。

此外,就整个2017年48场考试而言,地图题考了13场,平均每个月考察一次左右,地位依旧相对稳固,不容小觑。场景考察上:在真题回忆中,们可以明显看出,一些高频场景话题如:section1 常考基本信息,以咨询类为主;section2常考介绍类,主题涵盖旅游产品、节目活动、环保、购物等多种题材;Section3学术讨论和作业讨论,讨论的内容通常与学生的专业或课程作业息息相关,包含生物、商务、体育、地质、汽车、医疗等等;section4仍为专业的学术讲座,讲座内容主要包含动物、艺术、历史、健康、科技、环境、考古等,这些话题还是需要考生们好好准备,才能做到有的放矢。另外咨询类(包括课程咨询、旅游咨询、租房咨询等)仍为第一部分考察的主旋律,占43.75%。所以说针对高频场景,考生还是必须认真了解相关高频考察点和进行词汇积累。

雅思口语

2017年雅思口语Part 1每一季度最热门的话题类别是衣食住行,其下的分支话题数量在第一季度和第二季度尤为突出,均有14个分支话题有被考察到,是其他五个类别话题数量的2倍以上。第三季度时,衣食住行话题的分支话题数量有所下降,但仍然为当季数量最多的分类话题。人物类、科技与媒体、抽象类话题在第二季度和第三季度从后赶上,成为2017年下半年继衣食住行之后,较为热门的Part 1分类话题。

2017年雅思口语Part 2 一共出现题卡184个,其中第一季度(1-4月)和第二季度(5-8月)出现的题卡居多,分别达到64和63个,第三季度(9-12月)题卡数量相对减少,仅57个。题卡按照话题划分一共分为五类,分别是人物类,地点类,经历事件类,物品类和媒体类。

雅思口语Part 3是口语考试中最难的一部分,也是冲刺高分的关键。2017年口语Part 3部分,出现过的题目划分为高频话题和高频变化形式两大类,高频话题包括男女平等问题、科技问题、文化价值观、运动与健康问题、工作问题、媒体类、教育问题、城市化问题等9大问题。熟悉大作文话题的同学发现这和大作文的题目话题有惊人的相似,确实如此,所以非常建议各位烤鸭把part3问题和大作文联和在一起准备会更高效哦。高频形式包括性别差异对比、未来的走向、年龄差异对比、事物优缺点的列举和比较等4大形式。

雅思阅读

从题型角度分析2017年的雅思阅读考情,我们可以判断题依然占据主导地位,在全年考试中共出现83次;其次是段落细节配对题和单项选择题,两者不相上下,分别出现47次和46次;人名配对和句子填空也是势均力敌,分别出现39次和36次;段落摘要(Summary)填空也不容小视,出现32次;另外出现比较多的是:段落标题配对(22次),简答题(19次)和多选题(14次);表格填空和笔记填空出现得频率最低。

从题量角度分析2017年的雅思阅读考情,数量最多的是判断题,共有406题之多,看来无论是频次还是数量来分析,题王判断题当之无愧。第二多的是段落细节配对题,共有235题。这个题型难度大,而出现的题目总数如此之多,甚至一场考试三篇文章都有考察,题目数量达到12-15题。由此看来2017年的雅思阅读考试整体难度是稍微有所提升的。接下来是人名配对,共186题。这个题型出现的题量也如此之大,对于大家来说应该是好消息:因为此题型相对简单,大家只要掌握方法,勤加练习,做对的概率是很大的。接下来是段落摘要填空(161题),句子填空(153题)两种填空题,单选(143题)和段落标题配对题(143题)。题量最少几个分别是表格填空(17题),Diagram(19题),笔记填空(21题)和流程图(37题)这四类简单的填空题类型。

从话题角度分析2017年的雅思阅读考情,2017年雅思阅读的话题侧重点之一是生物环境类,全年一共出现36次,占比25%。其中涉及的话题包括动物类(The Culture of Chimpanzee),生态保护(trending slightly: the growth of ecotourism),植物类(Going bananas)等。社会科学类话题的出现频率也与生物环境类相当,出现37次,成为了主流的话题。其中细分的话题包括人际关系(Personality and Communication Conflicts),社会现象(The Benefits of Playing Video Games),心理研究(Why are we Happy)等。其余出现较多的话题包括文化艺术类(The Power of Music),出现有21篇文章,科学技术类(Biometrics Design),有17篇。考察相对较少的是教育心理类,历史发展类,人物传记类和医疗健康类。

雅思写作

纵观2017年雅思写作,考试延续稳中有变的趋势,但变幅不是很大。大小作文题型依然稳定,小作文依然围绕线柱饼表,地图流程和组合图考查,并没有出现全新题型。大作文依旧是观点讨论利弊报告以及复合类题目的考查。变化主要体现在小作文上述几类题型分布上,往年线柱饼表是主力,尤以表格和柱图独占鳌头,杂以混合图,流程图和地图几乎仅做点缀,但是今年出现了非常出人意料的情况---柱图和表格依然居高不下,地图题“异军突起”,而大作文题目内容涉及范围更广,难度有所增加,给考生们带来考试困扰。