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2017年雅思各项考试情况分析

2018-01-03 16:40 来源：南方网
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2017年雅思考试已结束，考题也由试题变成了机经，2018年第一场雅思考试，代表着2018雅思全年题型的走向。按照往年的经验，雅思口语全新题的比例能占到题型比例的15%，旧题改装后的新题比例，能占到总题型比例的25-30%。这对于考生来讲，无疑是最大的无奈。

每年的雅思第一场考试，启德考培都会派出名师团队参加考试，身先试题，考场归来，会在第一时间把雅思新题及破解攻略传递给考生，让考生在2018年里免受新题的困扰、顺利地通过雅思走入名校。

2017年雅思各项考试情况分析

雅思听力

从2017考试来看，雅思听力考试整体变化趋势不大，沿袭雅思听力常规考试的趋势。纵观全年的雅思听力考试题型设置，整体上填空题在考试中所占比例仍然居高不下，占50%以上，每场考试填空题至少出现20题，有时甚至高达30题（重点：此出题规律和剑桥12不谋而合，剑桥12中S1和S4都是填空题， 因此一定要掌握基础词汇，注意高频场景词汇拼写的准确性）；其次是单选题，配对题，地图题。整个上半年，除去填空题以外，主要考察题型为单选题，而下半年则以配对题为主。

此外，就整个2017年48场考试而言，地图题考了13场，平均每个月考察一次左右，地位依旧相对稳固，不容小觑。场景考察上：在真题回忆中，们可以明显看出，一些高频场景话题如：section1 常考基本信息，以咨询类为主；section2常考介绍类，主题涵盖旅游产品、节目活动、环保、购物等多种题材；Section3学术讨论和作业讨论，讨论的内容通常与学生的专业或课程作业息息相关，包含生物、商务、体育、地质、汽车、医疗等等；section4仍为专业的学术讲座，讲座内容主要包含动物、艺术、历史、健康、科技、环境、考古等，这些话题还是需要考生们好好准备，才能做到有的放矢。另外咨询类（包括课程咨询、旅游咨询、租房咨询等）仍为第一部分考察的主旋律，占43.75%。所以说针对高频场景，考生还是必须认真了解相关高频考察点和进行词汇积累。

雅思口语

2017年雅思口语Part 1每一季度最热门的话题类别是衣食住行，其下的分支话题数量在第一季度和第二季度尤为突出，均有14个分支话题有被考察到，是其他五个类别话题数量的2倍以上。第三季度时，衣食住行话题的分支话题数量有所下降，但仍然为当季数量最多的分类话题。人物类、科技与媒体、抽象类话题在第二季度和第三季度从后赶上，成为2017年下半年继衣食住行之后，较为热门的Part 1分类话题。

2017年雅思口语Part 2 一共出现题卡184个，其中第一季度（1-4月）和第二季度（5-8月）出现的题卡居多，分别达到64和63个，第三季度（9-12月）题卡数量相对减少，仅57个。题卡按照话题划分一共分为五类，分别是人物类，地点类，经历事件类，物品类和媒体类。

雅思口语Part 3是口语考试中最难的一部分，也是冲刺高分的关键。2017年口语Part 3部分，出现过的题目划分为高频话题和高频变化形式两大类，高频话题包括男女平等问题、科技问题、文化价值观、运动与健康问题、工作问题、媒体类、教育问题、城市化问题等9大问题。熟悉大作文话题的同学发现这和大作文的题目话题有惊人的相似，确实如此，所以非常建议各位烤鸭把part3问题和大作文联和在一起准备会更高效哦。高频形式包括性别差异对比、未来的走向、年龄差异对比、事物优缺点的列举和比较等4大形式。

雅思阅读

从题型角度分析2017年的雅思阅读考情，我们可以判断题依然占据主导地位，在全年考试中共出现83次；其次是段落细节配对题和单项选择题，两者不相上下，分别出现47次和46次；人名配对和句子填空也是势均力敌，分别出现39次和36次；段落摘要（Summary）填空也不容小视，出现32次；另外出现比较多的是：段落标题配对（22次），简答题（19次）和多选题（14次）；表格填空和笔记填空出现得频率最低。

从题量角度分析2017年的雅思阅读考情，数量最多的是判断题,共有406题之多,看来无论是频次还是数量来分析，题王判断题当之无愧。第二多的是段落细节配对题，共有235题。这个题型难度大，而出现的题目总数如此之多，甚至一场考试三篇文章都有考察，题目数量达到12-15题。由此看来2017年的雅思阅读考试整体难度是稍微有所提升的。接下来是人名配对，共186题。这个题型出现的题量也如此之大，对于大家来说应该是好消息：因为此题型相对简单，大家只要掌握方法，勤加练习，做对的概率是很大的。接下来是段落摘要填空（161题），句子填空（153题）两种填空题，单选（143题）和段落标题配对题（143题）。题量最少几个分别是表格填空（17题），Diagram（19题），笔记填空（21题）和流程图（37题）这四类简单的填空题类型。

从话题角度分析2017年的雅思阅读考情，2017年雅思阅读的话题侧重点之一是生物环境类，全年一共出现36次，占比25%。其中涉及的话题包括动物类（The Culture of Chimpanzee），生态保护（trending slightly: the growth of ecotourism），植物类（Going bananas）等。社会科学类话题的出现频率也与生物环境类相当，出现37次，成为了主流的话题。其中细分的话题包括人际关系（Personality and Communication Conflicts），社会现象（The Benefits of Playing Video Games），心理研究（Why are we Happy）等。其余出现较多的话题包括文化艺术类（The Power of Music），出现有21篇文章，科学技术类（Biometrics Design），有17篇。考察相对较少的是教育心理类，历史发展类，人物传记类和医疗健康类。

雅思写作

纵观2017年雅思写作，考试延续稳中有变的趋势，但变幅不是很大。大小作文题型依然稳定，小作文依然围绕线柱饼表，地图流程和组合图考查，并没有出现全新题型。大作文依旧是观点讨论利弊报告以及复合类题目的考查。变化主要体现在小作文上述几类题型分布上，往年线柱饼表是主力，尤以表格和柱图独占鳌头，杂以混合图，流程图和地图几乎仅做点缀，但是今年出现了非常出人意料的情况---柱图和表格依然居高不下，地图题“异军突起”，而大作文题目内容涉及范围更广，难度有所增加，给考生们带来考试困扰。

编辑： 唐巧燕
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