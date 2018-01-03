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小学生写童话体检讨书 教书28年的老师都被折服了

2018-01-03 16:29 来源：钱江晚报
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　　近日，钱江晚报记者看到了一篇小学四年级学生写的文章，刹那间被折服了。

　　在与大家分享这篇文章前，先做一个声明：这是一份检讨书。

　　小作家：我是一张转转凳子

　　我家住在综合教室（7），我有一张扁扁圆圆的脸，蓝色的脸庞，身材不好，可我的脖子好呀！又细又长，还有螺纹呢！我下盘稳固，你瞧，我四条腿，矮矮稳稳地站在地板上。我能高能矮，只要转转就能把我的脖子调高、调矮。

　　三年级同学总是调皮，总是淘气地把我的头转下来，让我身首异处，幸好有老师帮助，我又能恢复原形。即使有几位同学很淘气，把我踢来踢去，我还是忠于职责，头顶每一位同学的屁股，哦！您已经知道，我是谁了吧——一张转转凳子，科学教室里数量最多的凳子。

　　今天，我来代替小语同学写一份检讨书，因为，小语同学很调皮，我给你说说她在社团课上调皮的故事吧！

　　今天社团课根据需要，座位稍稍调整，小语前面坐上了一位好脾气的帅哥哥，她觉得这位六年级的哥哥又高又大，很想和哥哥说说话，可是哥哥上课很认真，没有搭理小语，小语眉头一皱计上心来。她趁哥哥被点名起身的一瞬间，把我从哥哥身后抽走了。眼看哥哥一点防备都没有，弯腰就要坐下来，可是我不在下面，我就立刻大声喊：“哥哥别坐，别坐”，小语却在后面把心提到嗓子眼。哥哥当然听不到我的喊声，一屁股坐下来，立刻摔了一个大坐墩。哗啦一声，老师、同学们都惊讶地看着哥哥，小语的表情更加奇特，火眼金睛的老师也立刻走到小语前面来。

　　哥哥站起来，拍拍屁股，疑惑地看着小语，小语心里发毛，看人高马大的哥哥会怎么样火冒三丈呢？哥哥没火，还是好脾气地坐下，可是火冒三丈的郑老师却快步走来，拎起小语的手，像拎起那只小语家的小兔子一样，把小语请出座位，来到教室外个别教育了。小语乖乖地走到教室外，她悻悻地承认了自己的错误，并认罚写检讨书。

　　把检讨书写成童话的学生，是杭州保俶塔实验学校申花路校区四年级女生小语，让她写检讨书的郑老师觉得她写得非常棒，就稍微修改了一下，发到了自己创办的公众号“申花小神农”上，“内容主体没变，我润色了一下”。

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编辑： 唐巧燕
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