一张请假条 看哭了杭州上万名学生和家长

这张请假条最早出现在浙江工业大学的官微上，据说发布之后，看哭了不少学生。钱江晚报教育微信升学宝在第一时间也参与了转发，很多网友在留言区评论，看完想给家里打个电话。

近日，一张与众不同的请假条在网上火了。原文如下：

大家好：

我周三周四调休(回老家祭祖)。母亲大人10月24号去世至今心一直好疼。“树欲静而风不止，子欲养而亲不待。”老人家渐行渐远…

天真的好冷，同学们有否给父母问寒？如果还没，赶紧打电话，现在就打，好好地用行动去孝敬给予你生命的人。不用去计算他们给予你多少的爱，就算你对他们付出再多再多，也永远比不上他们给你的多。

你们奋斗到如今也是何等的不容易，身体是本钱，要注意保暖。男孩们要多多关心照顾身边的女孩，就算她不是你的女朋友。

工作是辛苦的，与你们相处是开心的，提前祝你们节日快乐!

何2017.12.19

这张请假条最早出现在浙江工业大学的官微上，据说发布之后，看哭了不少学生。钱江晚报教育微信升学宝在第一时间也参与了转发，很多网友在留言区评论，看完想给家里打个电话。

这张让无数人为之动容的请假条，究竟出自何人之手？

一张请假条

背后是难以割舍的亲情

说起精弘食堂的何师傅，浙工大几乎无人不知。大家都习惯了叫他“何师傅”，却很少有人知道他的全名叫何凤林，今年47岁，是一个高中女孩的爸爸，也是一个尚未完全走出丧母之痛的孝子。

何师傅说，家里共有5个兄弟姐妹，由于父亲的能力问题，从小全靠母亲一人撑起整个家