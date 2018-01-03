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盲人进图书馆？成“阅读达人”

2018-01-03 09:55 来源：新华社
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 　　“作为盲人，书能让我感知生命的多彩，也让我的人生充满了力量和光明。”藏、汉、英三语盲文阅读达人，西藏大学在校生久美说。

　　2017年的12月30日，西藏自治区图书馆一楼的阅览大厅在五彩气球、绿植等装点下，显得格外喜庆。上午11点，一场主题为“阅读温暖人生”的阅读达人颁奖活动在此温馨开场。

　　作家、教师、报社编辑、学生、警察、保安……从5岁到73岁，来自西藏各地、各行各业的阅读者欢聚一堂，喝着甜茶，在藏汉双语自由切换的交流中分享着个人的阅读体验与快乐。10名阅读爱好者获评“西藏图书馆2017年度‘阅读达人’称号”。

　　“图书馆就像我的家，而书籍就像一位智者。我希望能有更多人拿起书，更希望书的芬芳与养分能滋养西藏的每个人。”西藏阅读爱好者土登平措说。

　　“今年我上六年级了，由于住校，书是我了解外部世界最好的途径。而公共图书馆因为拥有大量书籍，同时还能免费借阅，为我的成长提供了很好的支撑。”德庆旺姆说。

　　“西藏的盲文书籍非常有限，我希望未来图书馆能再更多引进藏文、英文版的盲文书籍，更好满足盲人阅读的需求。”久美补充说。据西藏自治区图书馆馆长次旦普赤介绍，2017年，西藏图书馆到馆读者超过10万人次，创历史新高。“近年来西藏的阅读氛围越来越浓，公众图书馆意识也随之增长。随着阅读多元模式需求的增长，接下来，我们将吸引更多社会力量参与其中，并进一步加大对数字化图书馆的建设力度。”

编辑： 唐巧燕
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