刚到18岁门槛的他们 是不是也如当年的你

似乎90后的标签还在有效期，但很多人都没有意识到，2018年的元旦钟声敲过，就意味着2000年出生的千禧一代们开始一个个步入18岁了。

杭州市美术职业学校15届设计1班陈怡，主要学习动漫设计。

跨年时的朋友圈，被网友们18岁青涩的容颜铺天盖地地淹没了，整个手机屏都飘洒着对自己少年时代的怀恋。

似乎90后的标签还在有效期，但很多人都没有意识到，2018年的元旦钟声敲过，就意味着2000年出生的千禧一代们开始一个个步入18岁了。

一只脚迈过成年的门槛，00后们会想些什么，即将登上社会这个大舞台的她们又是如何看待自己未来的方向？

钱报记者采访了三位经历爱好身份皆不同的00后生人，看看这些千禧出生的小伙伴们到底有些什么关于成年的爱与愁？

日系风美少女：不论几岁，我还是我

陈怡是个非常日系风的美少女，虽然站在十八岁的门槛上，但她已经习惯化了妆再出门，“现在比较简单，bb霜、遮瑕、口红，觉得这个是对别人的尊重也是让自己更有自信。”

拍照要有美图，“习惯用滤镜、美图，并不是躲在软件后面，大概是想让别人看到的我，是我期望成为的我。”

她喜欢画画，和很多小姑娘一样从小时候开始画公主和古装美女，从小到大，不经意间爱好成了自己的专业。虽然没有高考的压力，但是专业学习的压力非常大，“虽然作业不多，但每天要练习四五个小时，会画画画到凌晨一两点钟，早上最晚六点半就要起了，不然赶不上公交车。”陈怡说，自己没觉得很苦，因为做的是自己喜欢的事。

很多00后是在网上长大的一代人，陈怡也是在网购、学习、游戏的多线程生活中过来的——交朋友的方式都是从线上到线下，怕去人太多的地方，面聊的时候会“惶恐”，因为不知道别人在想什么，打电话的时候会很腼腆，不知道该说什么，用网络聊天就毫无障碍，“我们习惯了网上交流的，觉得文字比语言更有魅力。”

关于成年，2000年10月份出生的陈怡也扳着手指，慢慢算自己具体成年的日子，“就是有种‘哦，我终于成年了’的感觉，其他也很难讲。”

虽然目前，她对自己的人生已经有个大概的想法，会从事和设计有关的工作，但是找工作、赚钱、踏上社会后的处理现实中的人际交往的压力也就在眼前，“看新闻都说工作难找，压力还是很大很大的。”

对于陈怡来说，工作已经不再是想象了，因为绘图也很有风格，常常有杂志、书刊找她来画插图。陈怡说，因为这些活的“时间成本”很高，所以靠接活是不能实现零花钱“自给”的，“画的都是想画的题材，然后得到有偿报酬，收入和支出其实不成正比的。也就是图个高兴。”（记者 黄莺）