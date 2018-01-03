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就业政策强力助推 前11月全国城镇新增就业1280万人

2018-01-03 09:41 来源：人民日报
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　　2017年1—11月，全国城镇新增就业1280万人，超额完成1100万人的全年目标。就业稳中向好，得益于经济稳步增长的有力支撑，也是就业政策强力助推的结果。一年来，多项激发劳动者活力、帮扶困难群体的就业政策实施，点亮亿万人笑容。

　　创业者劲头更足

　　“我们赶上了创业的好时候。”天津科比环保有限公司董事长陶正勇说。他和朋友们新创办的环保设备企业，从登记注册、融资信贷到检测评估都格外顺利，正处产品投放期。陶正勇对未来的发展很有信心。

　　创业创新是就业之源。一年来，我国出台多项激发活力、鼓励创业的好政策，创业热潮喷薄而出。

　　回应创业者新诉求，让政策更完善——《关于做好当前和今后一段时期就业创业工作的意见》提出优化创业环境、发展创业载体等一系列政策措施。试点推动老旧商业设施、仓储设施、闲置楼宇、过剩商业地产转为创业孵化基地；对首次创办小微企业或从事个体经营并正常经营1年以上的高校毕业生、就业困难人员，鼓励地方开展一次性创业补贴试点工作……政策更有针对性，支持力度更大。

　　强化创业培训，让创业者能创业——用好“互联网+”，使创业培训可以更便捷地覆盖更多人。培训效果如何，师资队伍很重要。2017年，全国共开展230多期创业培训师资班；专门组织东北地区等创业师资培训班，培育创业师资243名。

　　优化服务，让创业之路更通畅——依托覆盖城乡的公共就业服务体系，国家不断完善创业服务功能，为劳动者提供项目开发、开业指导、融资服务、跟踪扶持等创业服务。

　　敢闯敢试，百姓创业的劲头更足。2017年前三季度，全国新登记企业同比增长12.5%，日均新创设企业达1.65万户，在活跃经济发展的同时，对就业的贡献也不断提升。

编辑： 唐巧燕
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