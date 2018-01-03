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重庆高校就业率排名出炉 这些专业就业率100%

2018-01-03 08:01 来源：华龙网
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　　即将毕业，你找到中意的工作了没？近日，重庆市教委发布《重庆市2017届普通高校毕业生就业情况报告》。据统计，2017年，全市共有普通高校毕业生约21.49万人，截至2017年8月31日，我市2017届普通高校毕业生就业率为89.65%，与2016届同比上升0.56%。记者了解到，控制工程专业、药品质量检测技术、汽车服务与管理等专业，其就业率达100%。哪个专业就业前景“低调却奢华”？哪个专业只是“看上去很美”？赶紧往下看吧！

　　21.49万人毕业 超7成在各类企业就业

　　《报告》显示，2017年，我市有普通高等教育毕业生的高等院校共计65所，其中本科院校25所（含独立院校6所），高职高专院校38所，科研机构1所，军队院校1所。

　　截至2017年8月31日，全市共有普通高校毕业生约21.49万人，比2016届增加了约0.74万人，增幅约为3.57%。2017届普通高校毕业生中，男生约为9.69万人，女生约为11.80万人。

　　毕业研究生中，工学毕业人数占比例最大，为30.95%；法学、管理学和医学毕业人数占比均在10%以上。

　　本科毕业生中，工学、管理学毕业人数占比均在20%以上；文学和艺术学占比均在10%以上。

　　我市专科毕业生涵盖了除公安大类外的其他18个专业大类，其中财经、土建、电子信息和制造大类毕业人数在专科毕业生中占比均在10%以上。

　　我市毕业生主要在各类企业就业，占已就业毕业生的73.83%，其中有64.27%的毕业生在非国有企业就业。从行业分布来看，主要在建筑、信息传输（软件和信息技术）服务、教育、制造和批发（零售）业等行业就业。

　　我市毕业生主要选择在西南地区（重庆市、四川省和西部其他省区）就业，占毕业生总数的79.81%，其中有64.90%的毕业生选择留在重庆就业。

编辑： 唐巧燕
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