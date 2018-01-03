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北大清华人大公布“双一流”建设方案

2018-01-03 08:07 来源：北京晚报
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　　根据北京大学、清华大学、中国人民大学最新公布的“双一流”建设方案，三所名校都计划在2020年成为世界一流大学。

　　其中，清华“双一流”建设的目标是：2020年达到世界一流大学水平，2030年迈入世界一流大学前列，2050年前后成为世界顶尖大学。为此，清华计划将重点建设工程科学与技术、自然科学、人文社会科学与艺术、生命科学与医学四个学科领域，并推出建筑、土木水利等20个学科群，以及力学、物理学等8个学科。在“双一流”建设期间，若干学科群将冲击世界一流学科前列，一批具有潜力的学科群将进入世界一流学科行列，少量新兴学科将形成具有中国特色和清华风格的学科群。在人才培养方面，清华将全面实施本科大类招生和大类培养，通过新生导引项目、通识教育课程和专业引导类课程，大力提升学习与发展的自主性。学校还将探索通识教育新模式，在部分院系推广较为完整的两年期通识教育体系。

　　北大“双一流”建设的时间表中，将成为世界顶尖大学的时间确定为2048年。在此前教育部公布的名单中，北大有41个学科跻身国家“一流学科”建设队列。北大表示要打造“30+6+2”学科布局，即面向2020年，重点建设30个国内领先、国际一流的优势学科；面向2030年，部署理学、信息与工程、人文、社会科学、经济与管理、医学等6个综合交叉学科群；面向更长远的未来，在学校层面，布局和建设以临床医学+X、区域与国别研究为代表的前沿和交叉学科领域。在人才培养方面，北大将建立通识教育与专业教育相融合的多样化人才培养体系，加强通识教育核心课程体系建设。值得注意的是，北大还提出将推动吉利校区建设。

　　人民大学的“双一流”建设方案提出，要保持和巩固在中国人文社会科学高等教育领域的领军地位，完善“主干的文科、精干的理工科”的学科体系。同时，人大将加大支持力度，促进马克思主义理论、法学、新闻传播学、统计学等优势学科继续保持国内领先地位，争取到2020年进入世界一流，在2037年建校百年之际处于世界一流前列，形成相关学科领域的“人大学派”。为此，人民大学计划建设形成15门示范性新生研讨课、200门通识核心课程、80个模块400门跨学科学习课程，供全校学生选修。（记者 张航）

编辑： 唐巧燕
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