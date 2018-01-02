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广东启动中小学教师“县管校聘”改革：教师要从“学校人”变成“系统人”

2018-01-02 12:41 来源：南方日报
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　　2日，省教育厅、省机构编制委员会办公室、省财政厅和省人力资源和社会保障厅四个部门联合下发《关于推进中小学教师“县管校聘”管理改革的指导意见》（下称《意见》），将于今年2月1日起启动中小学教师“县管校聘”管理改革。 

　　省教育厅有关负责人表示，广东将通过制度创新，进一步加强县域内中小学教师的统筹管理，破解教师交流轮岗管理体制机制上的阻碍，实现县域内教师由“学校人”向“系统人”转变，有效促进教师队伍合理有序流动，推进城乡教师队伍一体化发展。 

　　《意见》具体有哪些改革举措，记者为你一一解读：

　　改革一：

　　每年核定一次中小学教职员编制 

　　《意见》提出，完善中小学教职员编制管理机制。 

　　其中，县级机构编制部门加强对中小学教职员编制的总量管理，按照中小学教职员编制标准，会同教育行政和财政部门根据学校布局结构调整、班额、生源（含外来务工人员子女）等情况变化进行动态调整，对学生规模较小的村小学、教学点，按照教职员与学生比例和教职员与班级比例相结合的方式核定。 

　　省教育厅有关负责人解释说，每年至少核编一次，由县级机构编制部门会同教育行政和财政部门按生师比与班师比相结合的方式核定县域内中小学教职员编制的总量，教育行政部门在核定的编制总量内，按照教育教学规模和教师队伍结构要求统筹提出各学校教职员编制的分配方案以及动态调整意见，报同级机构编制和财政部门备案。 

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编辑： 唐巧燕
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