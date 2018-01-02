走进中科院 看17岁“生物少女”励志过招“肿瘤君”

穿淡蓝色的校服，梳马尾辫，戴黑框眼镜，北京八中高三生贺婉卓安静地坐在镜头前，斯文也腼腆。

从外表看来，她似乎和其他高中生没什么两样，且一看就是个“好学生”。然而，如果你轻轻推开生物科学的大门，允许她“进入”，她的思维便像被药剂激活的细胞一样，“噗”地一下涌出来，兴奋、膨胀、发散，人体奥妙中那些看似平常的现象与定律，她都有好多“为什么”去探究。

这就是贺婉卓“卓尔不群”的地方。

在热爱生物学的浩瀚世界里，她遇见另一个自己：善言的、辩证的、认真的、较劲的、独立的、甚至是疯狂的。

2015年，贺婉卓被选拔为中学生科技创新后备人才培养计划“英才计划”的学员，成为中科院生物物理研究所年龄最小的学生，参加肿瘤免疫相关方向的研究，主攻天冬多糖作用于髓源抑制性细胞课题，其研究结果是传统中药改善肿瘤微环境的一个重要发现。

两年来，贺婉卓收获了全国科技创新大赛银奖、北京市青少年科技创新大赛金奖、2016全国英才论坛优秀项目、法国国家科学中心《The Universcience Prize》等诸多荣誉。但是，这些漂亮的成绩她不想说，觉得还不能拿来夸耀，她更愿意和记者分享一些做实验的心得、乐趣，以及奇怪的想法和未知的探索。

从小，贺婉卓便对生物医学感兴趣。她热衷于给布娃娃看病、打针、吃药，喜欢拿着木棍捣着杯子模仿中医凿药，把各种能引发灵感的水、液、粉混在一起制作“长生不老药”，希望家人能够长命百岁。

后来，家中的两位至亲得了癌症。十年间，贺婉卓亲眼目睹了他们所遭受的痛苦折磨，还有那种想要活下去的强烈求生欲，她才意识到这世界上还有药物医不好的病症——肿瘤。

“医学科学家们努力了这么多年，为什么还不能战胜它？”贺婉卓好奇“肿瘤”，更渴望能够打败它。2015年，她脱颖而出获得了参与“英才计划”的名额，带着这个疑问，她走进了中国科学院生物物理研究所蛋白质与多肽药物研究中心。

在中心的实验室里，陶宁第一次见到贺婉卓。