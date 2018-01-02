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101岁保姆被奉为家人:你养我们的小 我们养你的老

2018-01-02 11:24 来源：人民日报
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社区志愿者来到孙锦秀(右一)家中看望。资料图片

　　“当年她养我女儿们的小，如今我们养她的老，天经地义。”2017年12月18日下午，在湖南省长沙市芙蓉区文艺路街道文艺新村社区，孙锦秀老人见到记者时说。

　　采访这位81岁的奶奶，是因为听说她和家中保姆之间半个世纪的情缘故事。

　　从上个世纪60年代初起，她们在一起生活了近55年。多年来，在文艺新村社区这一幕经常温暖人心——

　　阳光下，两位银发老人相互搀扶往前走，颤颤巍巍的背影被渐渐拉长。阳光、老人、背影，画面温馨。一位是孙锦秀老人；另一位就是她家以前的保姆，现在孙锦秀的“母亲”——王秀英，今年101岁。

　　1963年，王秀英和孙锦秀结缘。作为一名保姆，她进入孙锦秀家中。那时，孙锦秀正被生活压得喘不过气来：丈夫突然离世，既要照顾三个嗷嗷待哺的女儿，还要上班维持生计。

　　那段艰难的时光，正因为有了王秀英，孙锦秀才挺了过来。王秀英把家中操持得井井有条，对三个孩子照料得十分细致周到。“那些年要不是有王妈妈的帮忙，日子都不知道怎么过下去。”孙锦秀说。

　　朝夕相处的时光中，孙锦秀及自己三个女儿都和王秀英结下了深厚的感情。时间来到1980年，孙锦秀再婚，女儿们都已长大，王秀英的去留，成为全家的一道抉择题。

编辑： 唐巧燕
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