首次赴美国际学生数量12年来首降

近日，美国国际教育学会发布年度调查报告显示，2016年度美国在读国际学生总数增速出现放缓迹象，2016年度首次赴美求学国际学生数量与前一年相比，下降了近1万人。这是12年来，该数字首次出现下降。

近日，美国国际教育学会发布年度调查报告显示，2016年度美国在读国际学生总数增速出现放缓迹象，2016年度首次赴美求学国际学生数量与前一年相比，下降了近1万人。这是12年来，该数字首次出现下降。

国际教育学会于2017年9月、10月联合其他9家教育行业协会对500家美国高校开展的另一项调查表明，2017至2018学年美国高校吸收国际学生增速放缓的态势继续显现，且新生入学数进一步出现了7%的下降。

非知名高校国际学生数量下降明显

根据美国国际教育学会年度报告，2016至2017学年，美国高校在读国际学生总数大约为108万人，增幅仅为3%，与前些年7%到10%的增幅相比，增速放缓明显。

报告调查项目负责人、国际教育学会研究部主任里耶卡·班达里博士接受本报记者采访时表示，目前众多美国高校正为国际学生赴美求学热情下降而感到担忧，不少高校认为美国国内的社会政治因素，例如签证政策以及校园安全状况等，正影响国际学生的求学决定。

加剧美国高等教育界担忧的是，有研究表明，2017至2018学年国际学生赴美热情将继续降温。6家美国高等教育协会在2017年曾联合开展了一项覆盖全美250所高校的调查，以衡量申请2017年秋天入学的国际学生情况。结果显示，39%受访高校表示国际学生申请数量出现了下降，而申请量上升的高校只有35%，26%的高校则表示没有明显变化。2016年度，中国与印度两国留学生占美国国际学生总数47%，但该项调查表明，25%受访美国高校表示2017年来自中国学生的本科就读申请数下降，26%受访高校表示来自印度学生的本科就读申请下降。

班达里告诉记者，当前不同地区、不同类别高校遭遇的情况不完全一样，例如中西部地区高校以及得克萨斯等州的高校，国际学生热情“退潮”趋势反映得更明显。同时，非知名高校对于国际学生数量下降的担忧更强烈。据报道，艾奥瓦大学2017年秋季国际学生入学总数为3564人，而2015年该校入学国际学生则有4100人。2016年秋，中密苏里大学有2638名国际学生入学，但2017年秋季只有944名。