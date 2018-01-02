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晒晒他们的18岁，当年的TA惊到你了吗？

2018-01-02 11:24 来源：广州日报
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　　最近两天，你的朋友圈有被“18岁”的照片刷屏吗？先让我们了解这个梗是怎么回事：2017年12月31日，最后一批“90后”度过了他们18岁生日，这意味着，从法律上说，“90后”一代已经全部成年，集体告别了少年时代。朋友圈里晒出的“18岁”，也许为你赢得容颜未老的点赞，也许收获时光流逝的唏嘘，然而在体育界，18岁不一定就能确定一个人未来的走向。就像这里晒出的当年的18岁矿工熊朝忠、18岁服装店导购帕耶、18岁南航空乘党琦，以及18岁药厂技工瓦尔迪，当年谁又会想到他们后来都经历了什么？

　　熊朝忠：从矿工到拳王

　　18岁的时候，熊朝忠每天需要在矿洞里工作10个小时，根本没有想过自己有一天能够走出矿区成为拳王。

　　熊朝忠于1982年出生在云南的小山村，父母都是农民，他在17岁读完高中一年级后退学打工养家。他在村子里的铜矿里当矿工，每天在矿里工作超过10小时，一天的工资仅10多元。每天，他需要用铁锤把矿石砸碎，搬上矿车，再从几百米深的矿井里推出来。一车矿石至少有500公斤，是他体重的十倍，然而运送这么一车矿石，工钱也不到5毛钱。

　　熊朝忠从18岁开始接触拳击。经过近6年的练习，他第一次走出大山来到昆明，希望成为一名职业拳手。2012年，熊朝忠获得WBC迷你轻量级世界拳王金腰带，成为中国首位世界职业拳王；2013年，他卫冕WBC迷你轻量级世界拳王头衔；同年11月30日，他第二次卫冕WBC迷你轻量级拳王头衔。赛后，他拿出60万元捐给了当地的贫困家庭。而那是他一半的出场费。今年10月，熊朝忠赢得世界拳王的强制挑战权。这位矿工拳王的励志故事还在继续着。

编辑： 唐巧燕
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