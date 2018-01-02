2017年，教育部回应了哪些民生热点？

学生跑步取暖，高生变身华侨生低分上名校，多省大学生因深陷“校园贷”选择结束年轻的生命……今年,教育领域依旧是大事小情不断。2017年，教育部出台政策、积极发声，主动回应民生热点,人民网记者对此进行了梳理。

学生跑步取暖，高生变身华侨生低分上名校，多省大学生因深陷“校园贷”选择结束年轻的生命……今年,教育领域依旧是大事小情不断。2017年，教育部出台政策、积极发声，主动回应民生热点,人民网记者对此进行了梳理。

1、破解“三点半接孩难”

孩子三点半放学回家，成了不少家庭的揪心事。2月，教育部印发《关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》，把课后服务工作纳入中小学校考评体系，要求学校利用管理、人员、场地、资源等方面的优势， 主动承担起学生课后服务责任。充分发挥中小学校课后服务主渠道作用，积极探索形成各具特色的课后服务工作模式。孩子健康成长、出入平安不仅是家庭、学校的事，也是整个民族、国家的事，全社会都应该尽力而为。目前，各地正在积极探索解决这一难题，成都市教育局正在研究制定政策，小学生有望延时放学至下午6点；北京西城区计划用3年时间在全区建设百所学校少年宫，让学生在校内就能自主参加各类课后活动；青岛等地探索由家长委员会组织家长轮流担任志愿者等形式，解决家长不能及时接孩子的问题。

2、回应“学生跑步取暖”：督促地方迅速解决问题

12月，有媒体报道北方一些学校尚未解决供暖、跑步取暖、学生被冻伤的问题。对此，教育部新闻发言人续梅表示，北方一些学校大冬天了学校供暖问题还没解决，寒窗苦读，看到这样的报道，我们非常心疼这些孩子们，也非常着急，这也从一个侧面暴露出一些地方政府在工作层面还存在问题。十九大报告提出,“党的一切工作必须以最广大人民根本利益为最高标准”，“要坚持把人民群众的小事当作自己的大事， 从人民群众关心的事情做起，从让人民群众满意的事情做起”。地方基层政府、教育部门、学校应大处着眼，小处着手，真正把孩子们的冷暖放在心上，把为孩子健康成长提供良好环境的目标落到实处。