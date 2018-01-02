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80后女辅导员揭不良校园贷陷阱

2018-01-02 10:37 来源：中青在线
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　　12月24日晚，毛晶在个人微信公众号“123下课啦”更新了一篇文章《“网红”过后：初心依旧，脚步仍在路上》。

　　这位汉江师范学院的80后女辅导员，一年来匿名潜入不良校园贷QQ群，揭露不良校园贷陷阱的套路与黑幕，一度走红网络，被誉为“美女卧底辅导员”。

　　“选择加入网贷群、催收群，虽然一度遭到过群里的搜索和言语威胁，但其实想法很简单，就是想讲清楚不良借贷的危害，让学生能够知道其中的套路，过一个平安、健康的大学生活。”毛晶说。

　　去年11月，毛晶班上的一名大二男生长时间旷课，引起了她的注意。“为了买手机，他向某校园贷平台借了2000元，扣除手续费后，实际到账只有1300元。但按照还款要求的利率计算，3个月之后要还3万元。”

　　这家校园贷平台为了催学生及时还款，向该男生的同学、以及毛晶在内的老师和家人进行短信轰炸，甚至威胁送花圈，并扬言“直到还清欠款为止”。

　　毛晶联系上学生的家长，最终还了两万多元。

　　此前，毛晶也关注过校园贷，但了解不多。该生的惨痛遭遇加深她内心的疑问。“实际只拿到了1300元的借款，短短3个月，如何利滚利就翻到了3万元？”

　　此外，这些从湖南、广东、江西等地打来的催款电话，也引起了毛晶的警觉。“辗转出售公民的个人信息，已经触犯了法律。他们为什么还如此有底气？”

　　从去年年底开始，毛晶通过微博、贴吧、微信平台了解不良校园贷信息，匿名加入多个催收QQ群、贷款群、反催收QQ群。

　　在各个群里，毛晶默不作声地观察了大半年，只要有最新的信息，她就记录下来，先后整理出了不良校园贷的形式、借款的要求、背后的陷阱、暴力催收等大量资料。

　　毛晶介绍，虽然国家发文明令禁止向大学生提供网贷，但很多不良校园贷平台会变着法实施变相放贷。

　　通过调查，她发现在目前的网贷市场中，高利贷性质的不良网贷大量存在，针对大学生放款的不良网贷比例更高。

　　毛晶举例，某某贷以月利率0.99%的噱头，造成利息不高的假象，但一推演，这款网贷的实际年利率达21.25%，再加上各种名目的手续费、中介费，利率可以达到50%甚至200%。

编辑： 唐巧燕
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