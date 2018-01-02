光辉岁月里 文艺迎新岁

新的一年开启新的希望，新的歌舞承载新的梦想。12月29日下午，五羊小学“薪火代代传，共谱新篇章”2018年庆祝元旦暨建校三十周年文艺汇演在学校操场隆重举行。全校师生、历任退休校长和来自全国各地的校友们欢聚一堂，共同感受节日的欢快氛围，迎接新年的到来。

五羊小学举办2018年庆祝元旦，暨建校三十周年文艺汇演。

新的一年开启新的希望，新的歌舞承载新的梦想。12月29日下午，五羊小学“薪火代代传，共谱新篇章”2018年庆祝元旦暨建校三十周年文艺汇演在学校操场隆重举行。全校师生、历任退休校长和来自全国各地的校友们欢聚一堂，共同感受节日的欢快氛围，迎接新年的到来。

文艺汇演在颁奖中拉开序幕，张永红校长发表新年致辞。张校长从教学工作、学生工作、学校荣誉等方面概况了五羊小学近年来取得的喜人佳绩。还鼓励莘莘学子砥砺奋进，继往开来，在新的一年取得更大进步。

冬日的阳光下，操场里掌声阵阵。五羊小学各社团在文艺汇演中尽展才华，葫芦丝队一曲悠扬的《月光下的凤尾竹》，带观众走进了中国风的大观园；舞蹈队一身曼妙轻盈的舞姿，让观众置身于《五彩云飘》之中；合唱队一首动听的《四季的问候》，给观众们带来了新年温暖的祝福。乐队表演、口风琴演奏、诗文朗诵手语歌舞等精彩的节目竞相展演，表现了同学们多彩的才艺。

来自全国各地的校友们汇聚一堂，为母校献上三十岁生日祝福。第一届校友献唱了一曲活泼动听的《青春修炼册》，时下的青春活力与从前的青葱岁月相碰撞，为文艺汇演带来了一次欢呼的高潮。校园内活跃着校友的身影，游览校园，欣赏书画，寻觅青春，追忆当年。五羊小学的芒果树见证着学校的不断发展，见证着一届又一届学子们不断成才。活动的尾声，以惊喜抽芒果的环节，馈赠历届校友。

五羊小学还展示了学生绘画、书法、诗作的作品，校园洋溢着喜庆的节日气氛。本次活动，展示了五羊学子的艺术才华和创新精神，营造了文明健康、积极向上的校园文化氛围。