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各地高校双一流方案陆续公布 明确3步走发展目标

2018-01-02 09:47 来源：人民日报
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　　 2017年岁末，北京大学、清华大学、复旦大学、上海交通大学、北京师范大学、中国人民大学、南开大学等高校“双一流”方案陆续公布。方案是各高校围绕“双一流”建设总体目标，旨在开启中国特色、世界一流大学发展新征程的具体的“路线图”与“任务书”。

　　 几所高校的方案，对于建设基础、建设目标、建设内容和组织保障都予以明确。而当前我国高校在内涵式发展过程中面临的重点难点问题，方案也给出了思考和解答。

　　 在前沿领域不够活跃、学术大师偏少、人才培养的国际化程度还不高……高校需要“全面体检”

　　 各高校方案中，三步走的发展目标都已清晰明确：2020年进入一流大学行列、2030年进入一流大学前列、2050年前后成为世界顶尖大学。

　　 “综合改革深入推进，全面提升了学校治理能力和治理体系的现代化水平。我国国际地位持续提升为学校面向世界提供了广阔舞台。同时传统学科领域正进行大交叉大融合，新兴学科不断涌现，产业变革风起云涌。这既对学校深度参与推进原始创新和协同创新、加快成果转化提出了新任务、新要求，又为学校转变发展模式提供了可能性。”清华大学的方案中，对当前我国高校面临的重大发展机遇做出解读。

　　 但同时，“学科布局与国家战略的契合度还不够紧密，达到或接近世界一流的学科还不够多，在国际前沿学术领域还不够活跃；部分学科教师队伍结构不够合理，尤其是具有国际影响力的学术大师偏少；人才培养的国际化程度不够高，学生特别是博士生的培养质量还有待提高，价值塑造在人才培养中的基础性作用也亟待加强；科研的引领性还不够强，成果转化率还不够高，具有国际影响力的重大原创性成果数量不够多，科研创新能力还有待提升；学校制度和治理体系还不够完善，管理、服务的专业化水平和国际化程度还存在明显差距；办学资源日益紧张，资源配置方式有待改进优化，资源利用率亟待提高。”对于挑战与难题，一些高校的方案也给出描述。

　　 “进入世界一流大学前列，决不是重复人家已经走过的道路，而是要走自己的路，发挥引领作用。从学习到超越、从跟踪到引领，不仅是量的变化，更是质的飞跃。这不仅需要资源上的持续投入，更要求思想观念的转变、体制机制的变革和发展模式的创新。”北京大学校长林建华说。

编辑： 唐巧燕
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