全国率先！广东首推高考“无纸化”体检

2018年，广东省在全国率先实施无纸化体检试点工作。广州、珠海、佛山等八市考生先叹“无纸化”体检“头啖汤”，其中广州与肇庆两市全面实施无纸化体检。

高考体检作为普通高校招生的重要环节，考生的体检结果是考生档案的重要组成部分，也是各普通高校招生录取的重要依据。2018年，广东省在全国率先实施无纸化体检试点工作。广州、珠海、佛山、肇庆、江门、韶关、茂名、云浮等八市考生先叹“无纸化”体检“头啖汤”，其中广州与肇庆两市全面实施无纸化体检。

新亮点

12月20日，在佛山市三水区的高考体检现场，每位医生都配备有一台智能体检终端采集体检数据，用以替代以往手工填涂体检卡的记录方式。考生只需通过刷身份证，就可直接提供姓名、身份证号码、指纹特征、人脸特征等个人相关数据信息，医生点击屏幕即可直接输入数据。考生的体检信息即时上传到省教育考试院的全省体检服务器。体检现场井然有序，原计划三天的体检工作量仅用一天半就完成了。高考“无纸化”体检广受参与医院、学校、考生及家长的欢迎和高度评价。

新优势

以往高考体检采用传统的手工填涂和录入方式，主要存在几点不足：一是手工填涂的录入方式效率低，导致体检周期长，耗费大量的人力和时间；二是信息化程度低，考生体检档案的整理、调用、取证等均沿用纸质档案方式，查询管理困难；三是容易出错，包括出现“漏检”、“误录”等人为性失误，甚至可能产生“替检”、“跨区域体检”等现象。

相比之下，无纸化体检展现了四大优势：一是信息化的采集方式节省了大量人力物力，大大提高体检效率；二是通过体检终端采集体检数据，不会再出现“误录”、“漏检”等现象；三是采用身份证识别和生物识别技术，能有效防止“替检”、“跨区域体检”等现象出现；四是体检数据实时提交至省体检平台，便于统筹管理。

新期待

为了让高考体检工作更加规范，广东将逐步利用人脸识别、指纹识别等生物识别技术，实现考生高考体检“四化一零”的目标，即识别技术多元化、数据录存无纸化、考生查询便捷化、体检工作阳光化、结果录入零差错的目标，争取到2020年全省实行全面无纸化体检。