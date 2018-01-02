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近三年考研人数逐年提高 “95后”加入考研大军

2018-01-02 14:21 来源：人民网
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　　2018全国硕士研究生招生考试初试上周末刚刚落下帷幕。据教育部发布的数据，238万名考生报考2018考研，比2017考研增加37万考生，增幅近20%。2018年考研报考人数和增幅均创下历史新高，新东方在线国内考试事业部总经理甘源分析说，这一变化的出现与中国经济文化软硬实力的提升密切相关，未来一段时间人们对高等学历的关注度与需求度还会持续提升。

　　往届考生占报考总人数的近45%

　　教育部近日发布数据称，预计2018届全国普通高校毕业生将刷新记录，达到820万人，较去年增长25万人。甘源表示，严峻的就业形势、经济文化软硬实力提升后慢就业大势等将促使“考研热”持续升温，而“提升学历”、“日后从事学术科研工作”、“更换专业”也是应届本科生选择考研的重要因素。综合多维度考量，考研仍将是高校毕业生的热门选择之一。

　　随着“95后”考生加入考研大军，大量考生不再出于纯粹功利目的选择考研，更多新生代考生愿意为“精神理想”“人生追求”而买单，对考研愈发呈现出轻松、尝试化心态。部分考生甚至做了考研、公考、出国留学等多方面的准备。

　　近三年来，考研报考人数逐年提高。其中，四川、云南、广西三个省区市此次报考人数增幅分别达到46%、29%、27%，位居全国前列。在2018考研报名考生中，有131万人是应届考生，比去年增加了18万人；有107万人是往届考生，比去年增加了19万人。往届考生占报考总人数的近45%。

　　另外，值得关注的是，女生考取研究生的比例正在发生变化，2007年占48%，还没占到录取总人数的“半壁江山”，而到了2016年占比已经攀升至55%，女研究生人数超越了男生。

编辑： 唐巧燕
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