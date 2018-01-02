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“双一流”不能丢了中国底色

2018-01-02 10:47 来源：人民日报 熊晓梅
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　　十九大报告中强调，要加快一流大学和一流学科建设，实现高等教育内涵式发展。内涵式发展是高校发展的主题，是新时代统筹推进“双一流”建设的必由之路。实现高校内涵式发展必须立足“中国特色”的办学定位，将服务国家战略作为重要前提和核心导向，彰显崇高的价值追求、肩负起新时代的历史使命。

　　我们要建的一流大学是扎根中国大地、凸显中国特色的世界的一流大学。“双一流”建设，要敢于擦亮中国特色的闪亮底色。

　　长期以来，中国高等教育不同程度地存在着以西方发达国家建设一流大学、一流学科的“世界标准”为遵循的现象。正如习近平总书记说：“没有特色，跟在他人后面亦步亦趋，依样画葫芦，是不可能办成功的。”因此，“双一流”建设要始终立足于中国特色社会主义进入新时代这一新的历史方位，向世界一流高等教育展现中国智慧、中国方案。

　　围绕新时代中国高等教育的新特征新使命，东北大学坚持“在特色中创一流，在一流中显特色”，确立了建设在中国新型工业化进程中起引领作用的“中国特色、世界一流”大学的远景目标定位，研究制定了《东北大学一流大学建设方案》。未来，东北大学将以立德树人为根本，以“四个服务”为引领，坚持走创新型、特色化、开放式的发展道路，致力于在服务经济社会发展中彰显学校的特色与优势。

　　同时，我们也可以清晰地看到，“双一流”建设更加关注高校发挥特色并为国家需求、行业需求作出的贡献，还特别加入了服务国家重大发展战略布局或具有行业特殊性、具有不可替代性的高校。从而，要求“双一流”建设要坚守服务国家战略的核心导向。

　　可见，“双一流”建设的实质不仅仅是追求世界一流之“名”，也不仅仅是赶超若干“显性”指标，而是追求世界一流之“实”。世界一流之“实”既要聚焦于汇聚一流师资队伍、培养一流学生、产出一流研究成果等，更要聚焦于服务国家战略和区域经济社会发展、服务中华民族伟大复兴的梦想。

　　“双一流”建设的基础在学科、关键在人，要用一流学科、一流人才支撑“双一流”建设。与此同时，“双一流”建设更要坚守服务国家战略的核心导向，在与国家发展和民族振兴同频共振、同向同行中呼应党和人民对大学的呼唤，实践大学的崇高价值追求。

　　面向未来，东北大学将围绕国家战略与区域经济社会发展需求，瞄准国际前沿，扎根中国大地，出台以绩效为导向的人才队伍建设机制、以未来为导向的创新人才培养体系、以贡献为导向的科学研究评价机制等政策举措；围绕“绿色”与“智能”两大主题，着力打造以“控制科学与工程”学科群与“冶金工业流程”学科群为双轮，以工业化与信息化两化融合为纽带，两个学科群协同联动，带动学校其他学科递进式提升，共同支撑构建工业化与信息化深度融合的学科体系，力促学校整体实力跃升一流。

　　（作者为东北大学党委书记，本报记者辛阳采访整理）

 

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