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“十八岁照”刷屏中国网民社交平台

2018-01-01 06:43 来源：中国新闻网
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　　“那一年我18岁，已经是很多年前了，躺在床上怀念我逝去的青春。”江西南昌“80后”邓莉30日在微信朋友圈晒出自己18岁时的照片并配上一段文字，引来好友纷纷“点赞”。

　　近年来，随着中国移动互联网不断发展，微博、微信等网络社交平台逐渐成为民众日常生活的重要组成部分，民众通过手机社交软件来抒发情感、自我调侃或与友互动已成常态。

　　2017年12月31日，最后一批“90后”(生于1999年12月31日)即将度过他们的18岁生日，这意味着“90后”一代已全部成年，集体告别了少年时代。

　　在2018新年即将来临之际，中国内地网民的微信朋友圈、微博等社交平台已然被各种富有年代感的“十八岁照”刷屏，大家纷纷通过晒图形式追忆自己的青春。

　　当日，不少江西人也在朋友圈上传自己的“十八岁照”并和现在的照片做对比，他们还配上“我刚好18岁，要趁着年轻做自己想做的，别辜负了青春”“18岁，愿大家出走半生，归来仍是少年”等文字。

　　“从2018年开始，‘00后’也开始满18岁了”，在南昌工作了七八年的邓莉说，感觉自己的青春才刚开始，不知不觉就被贴上“中年人”的标签。“晒18岁的照片，就是感叹韶光易逝，借这个机会怀念一下自己的青春。”

　　与邓莉一样，在江西从事程序员工作的谭超也晒出了一张自己青涩的18岁照片。但在他看来，“年龄只是个数字，又何必太在意，每个年龄段活得精彩就够了”。

　　不止江西人，记者注意到，在内地社交平台新浪微博上，“十八岁照片”的相关话题十分热门，各种关键词登上热搜榜单，达到了数百万的阅读热度。而“最后一批90后即将全部成年”话题更是登顶榜首，超过1300万阅读。

　　专家认为，时下刮起的“十八岁照”怀旧风，某种意义上也是一种减压方式，满足了一部分人的心理诉求。

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