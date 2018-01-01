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中学教师出差飞机上改试卷 5小时改完210份

2018-01-01 06:49 广州日报
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　　潘老师在飞机上改卷。

　　潘老师在机场站着改试卷。

　　大洋网讯 近日，佛山一位老师在飞机上改卷的照片在当地师生的朋友圈上爆红。广州日报记者随后从当事老师处证实，照片为该老师出差同行的同事所拍，而空中改卷的原因是靠近期末，课程排得满满之余还要出差到上海参加一个全国比赛当评委，只能一路出差一路评卷，210份卷子前后共花了5个小时才改完。

　　新鲜：老师出差飞机上改卷图片走红

　　“在苏州路上还不忘改卷，想不到做人民教师这个学期忙成个空中飞人，老师不停改卷，学生不停刷作业，石门的试卷也上天了。”昨日石门实验学校一位老师所发的一段文字配上照片，吸引了众多家长学生的关注。照片中该老师从候机室到坐上飞机，都在批改试卷。 朋友圈除了满屏幕的赞外，还有不少神评论譬如：“请问试卷在平流层的压力？”、“告诉学生，你们的试卷离地面多少千米了，请问势能是多少？”还有学生好奇地问：“老师你的卷子改好后是要快递回来吗？”

　　在飞机上改卷的照片网上走红后，也赢得众多网友称赞。“老师也不容易，辛苦了，致敬！”有家长称。

　　求证：照片属实是同行同事所拍

　　记者随后联系到照片中石门实验学校的潘锦文老师。“照片是真的，是和我一同出差的同事所拍。”潘锦文称，赶飞机一路评改的是班上学生的周测试卷。“期末了，赶着出成绩，学生复习需要，最近要出差一天排了八节课，实在抽不出时间。”潘锦文表示，出差的时候他带了210份卷子，在路上改了大约5个小时终于批改完。没想到这一幕被一同出差的同事拍下，并且发布到朋友圈上。

　　和潘锦文一同出差的陈老师是照片的拍摄者。他说：“其实期末很多老师都忙，我出差的前一天晚上也是加班改卷改到凌晨两时。”陈老师透露，潘锦文前一天也加班到11时，所以卷子在第二天出差的路上才开始改。

　　“一开始是想在送我们去机场的车上改，但太颠簸了，所以他一到机场就开工了。”陈老师称，嫌坐着改卷不方便，潘锦文干脆在机场填写资料的小桌子前站着改。“上了飞机，本来我座位是靠窗边的，他在过道，他说要改卷不能太显眼，就和我换了位置，一上飞机就放下小桌板改了起来。”

　　但在飞机上改卷的一幕还是引起了其他乘客的好奇，“你是老师吧？怎么当老师也这么忙啊？”“我们学校老师工作多，都比较忙。”潘锦文笑称。

　　陈老师称，直到前晚的9时多潘锦文才完成评卷，第二天早上6时30分又起来担任比赛的评委。

　　老师：把试卷带回家或出差评改情况不少

　　潘锦文称，事实上在学校还有很多其他同事也把作业或者试卷带回家、带去出差。“我们学校之前还有一位英语老师把试卷带回家评改，结果在路上遇到飞抢，把整个包都抢去了，那个老师追着抢包的人大喊‘包你拿走把试卷留下’。”潘老师称，这一事情也被学校老师们传为笑谈。

　　“并不觉得这样有多累，大家都习惯了。”潘锦文称，期末学校各位老师都处于连轴转的状态，4个物理老师要带16个班，一天上四到八节课是家常便饭。“学生和家长在等周测成绩，级长需要了解总体成绩才能布置工作，我作为物理科组长，如果自己都完不成工作，也不好意思督促其他老师抓紧。”潘锦文表示，不能因为一个环节没做好而耽误了整个年级科组的进展。

　　本报曾报道过潘锦文老师。

　　他曾是广州日报报道的“网红”

　　事实上这并非是潘锦文首次获得媒体关注。今年42岁的潘锦文是石门实验学校的物理老师，同时也是梅花拳传人。作为土生土长的佛山人，他将传统国术“梅花桩”与物理力学结合的选修课程，深受学生的喜爱和欢迎。

　　潘锦文在学校里面开了一门选修课，名字叫做《传统国术“梅花桩”与物理力学》。“梅花桩拳是训练物理思维的一门科学。大脑健康了，思维功能提高了，灵感思维也就活跃，大脑的智慧得到了开发。”潘锦文称，开这门选修课的原因，除了功夫和物理确实有很好的结合点外，另一方面也是为了提升现在学生的身体素质。

　　在广州日报报道后，潘老师的奇特课程也在全国教育界引发关注。

　　文、图/广报全媒体记者陈昕宇

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