2018年这些人要涨薪了 你的工资会发生这些变化

近期，北京、上海等地印发了重点群体增收实施方案。北京市政府日前印发《关于进一步激发重点群体活力带动城乡居民增收的若干政策措施》，对技能人才、新型职业农民、科研人员、小微创业者、企业经营管理人员、有劳动能力的困难群体、基层干部队伍等增收潜力大

2018年，这些人要涨薪！

近期，北京、上海等地印发了重点群体增收实施方案。据不完全统计，目前全国已有20多个省份出台了相关增收计划。

除此之外，养老金、失业保险、住房公积金“捷报”连连，你的钱袋子没准也能鼓一鼓。明年你会涨薪吗？一起往下看！

七类重点人群将迎诸多利好

北京：7类人收入增长方案出炉

北京市政府日前印发《关于进一步激发重点群体活力带动城乡居民增收的若干政策措施》(以下简称《若干政策措施》)，对技能人才、新型职业农民、科研人员、小微创业者、企业经营管理人员、有劳动能力的困难群体、基层干部队伍等增收潜力大、带动能力强的七类群体，提出了8个方面27条差别化的收入分配激励措施。

新型职业农民创业并带动就业可享岗补社补、网络商户从业人员可享各项就业创业扶持政策、低保人员就业可享就业奖励和救助渐退、技能人才工资增速可高于其他岗位...。。未来这7大群体将收获满满的政策“红包”。

上海：出台方案为这些人涨薪增收

上海市政府日前出台《激发重点群体活力带动城乡居民增收实施方案》，为高技能劳动者、新型职业农民、小微创业者等多类人涨薪增收。

方案规定，提高技能劳动者收入水平，引导企业合理确定技能劳动者薪酬水平，建立技能劳动者工资增长机制；

加大对技能要素参与分配的激励力度，鼓励企业建立基于岗位价值、能力素质、业绩贡献的激励制度；

进一步推动“首席技师”制度，引导企业培养选拔首席技师；

鼓励企业采取协议薪酬、持股分红等方式，试行协议工资、项目工资、年薪制等分配形式；

开展行业、职业薪酬调查和信息发布工作，为合理确定技能劳动者工资水平提供依据；

推动工资集体协商，扩大协商范围，提升协商实效。

20余省份出台 重点群体增收计划

国务院2016年公布了《关于激发重点群体活力带动城乡居民增收的实施意见》，提出实施七大群体激励计划，并要求各地区可根据实际情况，研究制定本地区促进居民增收的具体办法，建立健全统筹协调工作机制，对重点群体实施精准激励。

据不完全统计，目前全国已有20多个省份出台了相关增收计划，包括河北、河南、广东、广西、山东、湖北、湖南、云南、甘肃、宁夏、四川、陕西、浙江、辽宁、安徽、天津、福建、内蒙古、青海、北京、上海等地。

七大重点群体的钱包将会鼓起来

各地的增收方案均瞄准了技能人才、新型职业农民、科研人员、小微创业者、企业经营管理人员、基层干部队伍、有劳动能力的困难群体等七大重点群体，提出有针对性的激励计划。

国家发改委就业和收入分配司有关负责人曾表示，激励计划针对的是七大群体，但面向的是广大城乡居民，联通二者的关键就是这七大群体的带动引领能力；

从数量看，这七大群体大致覆盖两三亿人口，带动效应发挥后，可能拉动的人数将是几倍。

明年你的工资会发生这些可喜变化

除了以上七类重点人群能收获满满的政策红利，明年你的工资没准会发生可喜变化！

到手的钱可能会增加

从2017年1月1日起，失业保险总费率为1.5%的省(区、市)，可以将总费率降至1%，降低费率的期限执行至2018年4月30日。

另外，根据人社部、财政部印发的《关于调整失业保险金标准的指导意见》，逐步将失业保险金标准提高到最低工资标准的90%。

一些省市职工到手的工资或有微幅增加。同时，失业人员有望领到更多的失业金。

你手里的这笔钱又要涨

自2005年起，我国养老金水平持续稳步提高，截至2017年已实现十三连涨。

尽管养老金支付压力上涨，但相关部门不断出台措施，今年以来，启动基本养老保险基金投资运营、划转部分国有资本充实社保基金等一揽子政策相继出台。

多位专家表示，2018年养老金十四连涨几无悬念。但受经济增速放缓、老龄化加速等多重因素影响，养老金涨幅或略低于2017年，约为5%左右。

企业职工，没准还能多一笔钱

近日，人社部、财政部联合印发《企业年金办法》(人力资源社会保障部令第36号，以下简称《办法》)。《办法》将自2018年2月1日起施行。

《办法》明确，企业年金是指企业及其职工在依法参加基本养老保险的基础上，自主建立的补充养老保险制度。

《办法》规定，参加企业职工基本养老保险的其他用人单位及其职工建立补充养老保险的，参照本办法执行。

因此，只要参加了企业职工基本养老保险的用人单位及其职工，都可以建立企业年金制度。

企业建立企业年金，有利于完善职工薪酬体系，展现企业良好文化、增强人才吸引力、稳定职工队伍。而职工参加企业年金，有利于在基本养老保险的基础上，另外增加一份养老积累，进一步提高退休后的收入水平和生活质量。