体验快递小哥工作：最高每天送600件

本报记者深度采访快递小哥 体验他们工作中的酸甜苦辣 “月入七八千，工作还不错” 他们就像镶嵌在庞大物流链条上的螺丝，日复一日地取件、派件。他们的名字叫快递小哥，为您送上来自新疆的苹果、内蒙古的牛羊肉、来自海南

本报记者深度采访快递小哥 体验他们工作中的酸甜苦辣

“月入七八千，工作还不错”

他们就像镶嵌在庞大物流链条上的螺丝，日复一日地取件、派件。他们的名字叫快递小哥，为您送上来自新疆的苹果、内蒙古的牛羊肉、来自海南的生猛海鲜……数据显示，广州已成为广东省乃至全国快递企业最集中、从业人员最多、业务收入规模最大的地区之一。据统计，广州的快递小哥数量约10万人。近日，记者走访几大快递公司的多个网点，跟随多个快递小哥走街串巷，深度体验他们工作中的酸甜苦辣。

王杰铭在送快递途中。

“双十一”“双十二”最忙

最高每天送600件，

饭都是在路边吃的

1995年出生的王杰铭是中通华工网点的快递员，三年前开始送快递。“我发现送快递的都是同龄人，例如我们中通华工网点共有25个快递员，其中十七八个是90后，而且大都是1995年前后，最小的是1998年的。”1995年出生的王杰铭接受记者采访时说。

近几年，快递量迅猛增长，王杰铭对此很有感触。他记得4年前汇景花园就他一个人负责，到现在增加到3个人派送，但每天还是很忙碌。

他每天7点半上班，到了网点先分拣快递再一一扫描。9点，他开始一一派件，往返于汇景新城的棕榈、商业街、上城和中央庭院这四个区域，送完所有的快件已是晚上7点左右了。

“双十一”“双十二”是快递小哥最辛苦的时候。他告诉记者，“双十一”“双十二”最高每天要送600件。那会我6点就来上班，没办法，如果你不早点来当天就很难派完，午饭都是在路边吃的，到晚上12点才下班。

至于收入，王杰铭说，他每天大概派送两三百件，派送费1元/件，每天收件20件左右，每件能赚2～3元，大概每天能赚近300元。由于我送的区域派件多些，所以我的工资高些，不过我们这边快递员普遍每天派件200多件，再加上收件，每个月有7000元以上，但外界传言的快递员工资“月入过万”不是常态。

台风天冒雨送快递

看到包裹没湿，客户很感动，一直说谢谢

顺丰快递小哥宋宝说，当过兵锻炼了他的意志力，让他在工作中更能吃苦。通过战友介绍，他在2006年就加入顺丰，他觉得这份工作给了他稳定的收入。

在干快递期间，对他挑战比较大的是如何去拓展业务、开发客户。他说：“我刚开始比较害羞，不敢向客户推销我们公司的产品，加上自己也没有啥技巧。在大家休息的时候，我们快递员彼此交流学习，公司也不断培训。”他从刚开始一个月才收1000多份，经过努力后，达到每个月三四千件 ，收件收入已经占了他收入的一大半。

快递小哥是现代城市生活服务的一个标配，无论严寒酷暑，他们都工作在一线。“有次广州台风天的时候，客户打电话说比较着急，一直在家等着。我们就冒着雨送过去，当客户看到自己的包裹没怎么淋湿却看到我们被淋湿，客户就很感动，一直说谢谢，还说要给我们送些东西。” 宋宝跟记者说。

每天工作超12个小时

买了辆七八万的车，还计划在老家买房

快递员压力不仅来自每天必须要完成的派件量，还要承担送快递中的突发情况。在广州科技城圆通网点工作4年的廖继恩说：“到目前为止，我的电动车已经被偷了3辆。前年‘双十一’过后的一个中午，我在软件路上送快递，送完下来也就十来分钟，快递车居然不见了。当时车里有60多件快递，最贵的赔了7000多元，最后总共赔了1万多元，这相当于我一个多月的工资了。”

车被偷后，廖继恩很沮丧。他心想，反正到年底了，要不辞职不干了，回家算了。被偷车的时候是中午，那天下午他干脆没去上班，在出租屋想了整整一天。后来又觉得自己回家也干不了什么，毕竟没什么文化。想通的他，立即花了3000多元重新买了辆车继续工作。

来自农村的廖继恩，在服装厂和汽配厂都干过，送快递是他做得比较久的工作。如今的他， 每天7点前就到了公司，正常得晚上9点下班，每天工作超过12个小时。他说：“只要能赚钱，苦点累点都没关系。”

廖继恩一边打电话，一边等客户签收快件。

34岁的廖继恩已经是两个孩子的爸爸，大的13岁，小的11岁。“小孩放在老家给父母带，因为老家从小学一年级到初中都不用交学费。我跟老婆在广州，她在工厂每个月赚3000多元，就够我们日常伙食、租房费用和家里的补贴。我的工资都能存下来。”记者了解到，目前他已经给自己买了辆七八万的车，正计划在老家买房。

“因为快递行业对学历没什么要求。只要能吃苦，把客户服务好就行。”广州中通金沙洲网点的管晓波说，如今，他每个月都能赚7000多元，虽然每天都很辛苦，但他觉得还不错，毕竟有一份稳定的工作。

数据

广州约有10万名快递小哥

据国家邮政局统计数据显示，11月，广州快递业务收入超越深圳，仅次于上海，成为全国快递业务收入第二大城市。记者了解到，据不完全统计，目前全市快递业务员规模约10万人。在刚结束的“双十一”电商购物节期间，全市新增临时快递业务员约15000人。

中国物流学会特约研究员杨达卿认为，快递小哥是打工新生代，其中很多人是90后，这个群体有独立个性，不像打工第一代甘于返乡安于现实。他们在庞大加盟生态的最底层，职业成长很容易触及天花板。而随着智能化物流时代的到来，他们的业务来自大数据平台的分配，奖罚也由数据化平台确定。他们作为低端劳动力的一些价值正在被智能分拣系统、仓储机器人、甚至快递机器人取代。

他还说，快递员的工作是标准化流程，一般工作量大些；而外卖工作集中在中午下午用餐时段，其他时间比较自由，因此近年出现快递员转行送外卖的现象。此外，虽然快递员工作在城市，但很多人来自农村，无法在城市安家立业，流失率一直居高不下。而加盟模式下，一些简单粗暴的处罚，更加剧了基层快递员的流失率。

记者张露