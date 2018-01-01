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我国家庭教育年总支出超1.9万亿 占GDP2.48%

2018-01-01 08:03 中青在线
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　　2016年下学期和2017年上学期，全国基础教育阶段家庭教育支出总体规模约19042.6亿，占2016年GDP比重达2.48%，这是北京大学中国教育财政科学研究所(北大财政所)12月27日公布的“2017年中国教育财政家庭调查(CIEFR－HS)”中的数据。

　　在12月27日举行的“第三届中国教育财政学术研讨会暨2017年中国教育发展战略学会教育财政专业委员会年会”开幕式上，北大财政所课题组成员魏易博士发布了这一报告。

　　CIEFR－HS是国内首个专门针对家庭教育支出进行的全国范围大型调查。2017年北大财政所与西南财经大学中国家庭金融调查与研究中心合作进行的第一轮调查，主要关注家庭的入学机会、政府补贴和家庭教育支出三大方面。调查内容包括0－3岁幼儿早教、3－6岁幼儿入园情况、6－16岁以及16岁以上在校生的在读情况、入学选择、家庭教育支出和政府补贴。其中，家庭教育支出主要包括校内教育支出和校外教育支出两部分。

　　调查范围覆盖除西藏、新疆和港澳台地区外的29个省份，363个县，共涉及40011户的127012个家庭成员，其中农村12732户，城镇27279户，0－6岁及16岁以上在校生2.1万人，中小学在校生1.4万人。

　　初步数据分析显示，我国家庭教育支出水平和规模均处在较高的水平，且存在较大的城乡差距。全国基础教育阶段生均家庭教育支出8143元，其中城镇1.01万元，是农村3936元的2.5倍。以每个学生每年教育支出占家庭总消费支出的比例对全国家庭平均教育负担率进行衡量，义务教育阶段家庭平均教育支出负担率为11.9%，其中农村10.6%，城镇为14.3%。

　　从校内外家庭教育支出来看，学前阶段校内支出占教育支出的88.8%，校外支出占11.2%；小学阶段校内支出占教育支出的61.7%，校外支出占38.3%；初中阶段校内支出占教育支出的67.5%，校外支出占32.5%；普高阶段校内支出占教育支出的73.3%，校外支出占26.7%。

　　北大财政所所长王蓉教授认为，由于没有统计过家庭在学校之外的支出，过去根据全国教育经费统计中非财政性教育经费GDP占比得出我国财政性教育经费和非财政性教育经费“一条腿粗一条腿细”的判断是错误的。尽管本次发布的研究结果可能会引发争议，北大财政所仍希望借助该研究将我国家庭在学校之外的教育支出的“盖子”揭开，并启动相关的严肃的学术讨论与研究。

　　北大财政所计划今后每两年对样本家庭进行一次追踪调查。

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