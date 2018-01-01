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为自闭症儿童上课是怎样的体验？

2018-01-01 08:03 来源：光明网
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  　“请大家坐好，小手不动，眼睛看着老师。”在北大医疗儿童发展中心花园路分校，刘楠站在教室中，手拿自制的数字教具，让正在进行自闭症康复训练的孩子们用手去抚摸。

　　作为自闭症儿童培训师，刘楠已有4年多的从教经历。

　　自闭症儿童又被称为“星星的孩子”，犹如星星一般，闪烁着光芒。与刘楠一样，从事自闭症儿童康复训练和教育的老师通常要付出更多精力。这些甜美活力有理想的90后年轻老师付出了很多，同时收获了很多。在许多老师眼中，孩子的一点点改变，都是自己坚持下去的理由。

　　上海市精神卫生中心的调查数据显示，全国持证自闭症康复资格人员约6000人。全国相关毕业生，每年约7000人。

　　为自闭症儿童上课是种怎样的体验？老师在教学中需要注意哪些细节？会有哪些不为人熟知的突发情况？通过对自闭症儿童培训师群体的调查，记录下她们的故事。

　　每天要应对8节课

　　上午9点，明亮的教室中，七八把椅子一字排开，书架上摆放着各种字卡和玩具。刘楠情绪饱满地带领儿童做着动作，微笑一直挂在脸上。

　　走在北大医疗儿童发展中心花园路分校走廊里，个训教室、感统教室一个挨着一个，与普通学校里整齐的朗朗读书声相比，这里的声音有些单调，老师不断重复着话语，有的儿童含糊不清地表达着自己的想法，偶尔也能听到孩子的哭闹声。

　　10分钟后，一阵喧闹声打破了宁静。在刘楠与其他两名老师的带领下，7个三四岁的儿童站成一排，一个挨着一个排队去上厕所，家长也悄悄地探出头望向了声音传来的方向。

　　25岁的孙聪喝了两口水，拎着教具准备去下一间教室。水果、汽车、动物……用蜡笔涂上颜色，塑封后裁剪下来，用于与儿童的图片沟通。“这些教具都是我们自己做的，就是为了让孩子们能有更加直观的感受。”

　　上课时，孩子对每个指令的反应，孙聪都会马上低头记录。“用比较快速的方式记录，记录下孩子的表现，作为孩子的信息反馈和数据统计。”

　　课上，一名男童的注意力不够集中，刘楠俯下身子与他沟通，不时拿出带着动物的卡片或者拼图等给他讲解，尽量能让他完成自己的一些指令。这名男童到这里进行康复已经有三个多月，但是语言表达还不到位，上课时注意力时常不集中。临近下课，男童做对了所有任务，刘楠伸出右手与男童击掌庆祝。

　　刘楠每天要上8节课，下课后会有家长围住她，询问孩子的情况。回答完家长的提问，她匆匆喝口水，便准备继续上课。“有的时候还会为需要强化训练的孩子加课，一天会上10节课。下班后再将孩子上课时的表现统计好，用于周、月的统计反馈给家长。”

　　几乎每个老师都受过伤害

　　因为自闭症孩子的特殊性，孩子在社交上存在障碍，许多孩子无法正常地跟外界人群进行沟通。“每个孩子的个性都不一样，有些孩子宣泄的方式存在攻击性行为。”

　　刘楠的手臂上，被抓伤、咬伤的情况时常出现。

　　不久前，一名6岁的男童来到了中心接受干预。男童几乎没有语言能力，只是会含糊地发出一些声音。

　　初一见面，男童对着刘楠的笑容让她很有亲近感，但是上课中的接触，却让刘楠备受伤害。如果不能满足他的要求，男童的情绪就会变得易怒。“他的手抓到脸上，就感觉脸好像一下子肿了起来。抓到胳膊上，马上就会出现血印子。几乎所有的任课老师都被这个男童打伤过。”

　　面对这样的情况，刘楠忍着疼痛，蹲在男童身前，轻轻压住他的双臂。握住男童双手，轻轻为他按摩、挤压双手，让他变得平和舒缓。

　　“很多时候，要直面伤害。从肢体接触后，我们会引导孩子，让他们说出发脾气的原因。”刘楠说，这样做的目的就是帮助他们用语言表达情绪。

　　一次课上，一名16岁的自闭症男孩突然发作，用力一推，刘楠一下子弹了出去，重重摔在地上。“他一拳打在木门上，就一下子可以将门打一个洞。”

　　在刘楠的疏导下，男孩慢慢恢复了平静，他双手交叉在胸前，并抱紧肩膀慢慢走近了刘楠，“疼不疼？”男孩的询问让刘楠十分意外。

　　“他之所以把手抱紧，是想表明他的手已经捆在一起，不会再打人了。”刘楠说，很多自闭症的孩子甚至会对老师打骂、撕咬，作为特教老师，“挨打”是“家常便饭”。

　　在不断的教学中，刘楠也对自闭症有了更为深切的了解，这些孩子需要比普通孩子更多的爱与关怀。没有任何一个老师会对孩子的撕咬生气或者不解，反而会去积极引导他们，让他们尽快平稳下来。

编辑： 翁子盈
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