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低龄留学趋势持续留学思考回归理性

2018-01-01 06:32 来源：人民日报
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　　2017年，我国留学生数量依然保持全球第一，低龄留学趋势依然持续。

　　纵观2017全年的报道，不难看出“低龄留学”一词出现的频率越来越高。低龄留学是指中学及中学以下阶段的留学。近年来，一些小学生也加入留学行列。低龄留学人数增多的同时也出现了新特点：年龄趋低，可选国家增多，申请难度提高。这些新特点让不少家长思考：留学是否要趁早，低龄化留学会给家庭和孩子带来怎样的影响？

　　低龄留学竞争愈烈

　　2017年，我国留学总人数持续增加，其中低龄留学人数也持续增加。在选择留学国家时，低龄留学生家长有了更多的选择。除美、英、加、澳等传统的留学国，德国、意大利、新加坡等国家也日益受到青睐。低龄留学生家长在为孩子选择留学目的国时，除考虑安全问题外，还会综合考虑该国的教育水平、文化氛围等因素。吴小雨（化名）初中时去意大利留学，谈及选择意大利的原因，她认为意大利的文化氛围比较好，适合将来向艺术方向发展。

　　在低龄留学可选择的国家增多的同时，入学竞争也越来越激烈。根据《中国留学发展报告（2017）》，我国中学留学生数量在世界主要留学目的国占比较高。为平衡录取人数，澳大利亚等国的不少公立中学提高录取标准，增加了面试等环节，使留学竞争更加激烈。

　　从2017年低龄留学家庭的地域分布中可见，不少省会城市、二三线城市的家庭逐步增多，杭州、南京、厦门等地低龄留学生人数增加较快。除经济因素外，这些地方的国际学校及学校国际部的增多也是重要因素。国际学校为学生提供与国际接轨的课程，方便低龄学子直接进入国外的学校学习。当然，北上广深等一线城市的留学家庭仍然占主导地位。

　　影响因素多元

　　回顾2017年，我们发现，影响低龄留学的因素较多。据启德教育集团日前发布的2017《中国学生低龄留学白皮书—高中篇》显示，多数家庭选择让孩子出国读高中是既想让其体验国外的教育，同时也能使其规避高考带来的升学压力。相关留学专家表示，年龄越小越容易完成跨文化适应。因此，不少家长选择在初高中甚至小学就把孩子送出国读书。苏珊（化名）就读于美国东岸一所高中，谈及留学原因，她说：“因为正好有父母的朋友推荐学校，父母和我商量了一下觉得换个环境挺好的，尽早出去也会适应得快一些。”

　　家庭财富的增加也是2017年低龄留学趋势持续的重要原因。低龄留学生的父母大多接受过良好教育，收入水平较高且思想更为新潮。他们希望孩子能接受国际化的教育，所以选择尽早送孩子留学。季思源曾在美国奥兰多的小学就读，留学时只有9岁，他的母亲李女士表示：“希望孩子能在语言上有更大发展，能够多见世面，开拓视野。”

　　留学服务的健全也是低龄留学趋势持续的一个重要因素。2017年留学后服务加速发展，不少中介机构有专门面向低龄留学生的服务部门。这些部门会提供咨询、申请甚至留学后的生活帮助等一系列服务，服务的精准化在一定程度上减少了家长的顾虑，促使其做出送孩子低龄留学的决定。

　　留学思考回归理性

　　低龄留学不断升温的同时，低龄留学给学子与家庭带来的影响引发思考。

　　2017年，我们的报道重点关注了低龄留学生的适应性问题。年龄偏低的学子在思想上还不够成熟，价值观未完全形成，加之语言的障碍和文化的差异，常常让小留学生难以应对。13岁就到美国读初中的苏珊认为，面对不适应，还是应该走出“舒适区”，积极应对。“要根据环境找到适合自己的留学方式。国外的初高中升学压力也很大，不仅要看成绩，还要看课外活动等各方面，很考验学生的时间管理能力。”

　　除经济问题外，留学生家庭还要面对如何处理亲子关系等问题。年龄偏低的学子留学在外，时间与空间的距离让父母更为担心。此时，父母与学子的沟通交流尤为重要。陈言（化名）小学六年级就去英国读书了，初到异国的她因语言沟通障碍问题而情绪十分低落，通过与父母的交流，她感受到父母的鼓励，学会调整心态，渐渐适应了留学生活。

　　预计2018年，低龄留学热仍将持续。低龄留学背后是一个家庭的期盼与付出。对于“留学是否要趁早”的问题，不能一概而论，也没有一个统一的答案，父母与学子应全面分析利弊得失，慎重做出最后的决定。（记者周孟博）

编辑： 喻孟
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