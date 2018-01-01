让孩子回归阅读关键还是在减负

据媒体报道，一项有关儿童阅读的调查显示，超过74%的孩子喜欢阅读，但超过半数孩子没有时间阅读。“学业重，没有时间和精力”竟仍然是阻碍孩子阅读的首要原因。此外，家长对孩子自主选择阅读很焦虑，“选书难”让不少家长和教师感到迷茫。

央视主持人白岩松曾说过一段话，“中央电视台每年都做关于读书的公益广告，这几年一直在做读书的推广，我总纳闷，你见过国际上把哪个日子定为‘吃饭日’吗？没有。”白岩松的话，说明了我们的阅读仍然停留在比较功利的阶段。孩子们的时间都用在了上课和参加补习班上，就算是有零星的阅读，也多是为了提高写作水平和阅读理解水平。这也是为什么家长对孩子自己选书比较焦虑的原因——市场上的正版书不至于让孩子们“读坏”，家长更多的焦虑是怕孩子读的是闲书，浪费学习时间。

功利化阅读之下，不少家长和教师根本不懂得什么是好的童书，更不会给孩子选书。一者，与我国如今繁荣的童书市场不同，很多家长当年并没有见过那么多好的童书，在二三十年前，童书的概念并不明晰，那时候孩子能够见到的好的童书有限，家长和老师没有很好的儿童阅读的基础，自然不懂得如何给孩子选书；二者，过去的一段时期被誉为我国童书的“黄金十年”，在这十几年里，童书板块成为图书市场第一大板块，我国童书市场上不仅有世界上最好的童书，而且国内也出现了很多著名的童书作家和经典童书作品，但现实是，不仅很多家长不知道这些好书，连不少教师都不知道，在他们概念里，童书还停留在“四大名著”和“世界名著”的阶段。为什么会这样？原因不复杂，因为很多教师和家长的精力更多地去干别的事情了，那就是提高孩子的分数。

因此，要让孩子回归阅读，关键还是要减负。以前在电视上看到的一个公益广告，一个孩子若有所思地看着窗外，天空中飘着一个风筝，接着，电视上出现了几句话：楼下有人放风筝——我一点也不喜欢弹钢琴；星期天，我好想去公园玩，可爸爸给我报了英语班……学生的负担不减下来，家长、老师、学生只要还跟着分数跑，孩子就无法真正地去“读闲书”，而读闲书很大程度上是人们回归阅读的指标。

实际上，国家层面早已经认识到了让孩子回归阅读的重要性。2017年起，高考招录已经采用“两依据一参考”政策，2017年也被誉为高考改革元年。其中一个重要信号就是，自今年9月，全国小学和初中统一使用“部编本”语文教材，而这套教材将不再设考纲。这套全国统一教材的主编温儒敏对此说道，“教改必须用高考来撬动，来推动阅读、写作的教学。”当我们国家试图用高考来推动阅读和写作，就足以说明，让孩子回归阅读是多么重要和急迫。（作者系出版社编辑刘义杰）