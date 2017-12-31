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习近平回信勉励莫斯科大学中国留学生

2017-12-31 00:36 来源：新华网
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　　在新年来临之际，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平12月30日给莫斯科大学的中国留学生回信，勉励他们胸怀大志、刻苦学习、早日成才，并向所有海外学人致以节日问候。

　　习近平在回信中说，读了来信，我很高兴，我从中读出了祖国日益强大带给你们的自豪之情，也感受到了海外学子们心向祖国、追求进步的强烈心声。

　　习近平指出，60年前，毛主席在你们学校接见中国留学生时曾深情地说，青年人“好像早晨八九点钟的太阳，希望寄托在你们身上”。青年一代有理想、有本领、有担当，国家就有前途，民族就有希望。实现中华民族伟大复兴的中国梦，离不开一代代青年的接力奋斗。希望你们弘扬留学报国的光荣传统，胸怀大志，刻苦学习，早日成长为可堪大任的优秀人才，把学到的本领奉献给祖国和人民，让青春之光闪耀在为梦想奋斗的道路上。

　　1957年，毛泽东同志在莫斯科大学接见中国留学生时，发表了“希望寄托在你们身上”的著名讲话。近日，莫斯科大学的中国留学生给习近平总书记写信，汇报了结合毛主席当年讲话学习党的十九大精神的体会，表达了追求进步、报国为民的决心。

　　

编辑： 喻孟
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