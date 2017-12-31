高校学科哪家强？全国第四轮学科评估结果出炉！

教育部学位与研究生教育发展中心公布了全国第四轮学科评估结果。此次学科评估于2016年4月启动，在95个一级学科范围内开展（不含军事学门类等16个学科），共有513个单位的7449个学科参评。

学科评估是学位中心对具有博士硕士学位授予权的一级学科进行的整体水平评估，从2002年首次开展，平均四年一轮，至今已完成四轮。它是以第三方方式开展的非行政性、服务性评估项目，不同于政府开展的合格性评估。

据教育部学位中心介绍，本次评估指标体系保持“师资队伍与资源”、“人才培养质量”、“科学研究水平”、“社会服务与学科声誉”四个一级指标框架基本不变，共设置人文、社科、理工、农学、医学、管理、艺术、建筑、体育等9套指标体系框架。

第四轮学科评估首次采用“分档”方式公布评估结果，不公布得分、不公布名次，不强调单位间精细分数差异和名次前后。采用按百分位进行分档的方式，根据“学科整体水平得分”的位次百分位，将前70%的学科分为9档公布。其中，前2%（或前2名）为A+，2%～5%为A（不含2%，下同），5%～10%为A-，10%～20%为B+，20%～30%为B，30%～40%为B-，40%～50%为C+，50%～60%为C，60%～70%为C-。

记者梳理后发现，北京大学和清华大学以21个A+一级学科并列领跑，浙江大学以11个A+位列第三。中国人民大学、中国科学技术大学分别以9个、7个A+位居第四、五位。北京师范大学、中国农业大学同样拥有6个A+，复旦大学、上海交通大学、东南大学入围5个A+一级学科。武汉大学、华中科技大学、同济大学、北京航空航天大学、国防科技大学、南京农业大学六所高校各有4个A+。

值得关注的是，此次学科评估在衡量学术水平时，摒弃了仅“以学术头衔评价学术水平”（俗称“数帽子”）的片面做法。比如“长江学者”等头衔，不会自动换算成分值，而是由专家综合考虑教师水平、队伍结构、国际影响程度等进行评价。统计成果所属单位时也做了专门设计，成果按“产权单位”认定，不随人移，以抑制“抢帽子”等人才无序流动现象。除部分学科外，不再统计发表论文总数，以“代表性论文”进行同行评议。

附：全国第四轮学科评估结果分学科A+高校名单：

哲学：北京大学 复旦大学

理论经济学：中国人民大学 复旦大学

应用经济学：北京大学 中国人民大学 中央财经大学

法学：中国人民大学 中国政法大学

政治学：北京大学 复旦大学

社会学：北京大学 中国人民大学

民族学：中央民族大学 云南大学

马克思主义理论：中国人民大学 清华大学 东北师范大学 武汉大学

教育学：北京师范大学 华东师范大学

心理学：北京大学 北京师范大学 华南师范大学

体育学：北京体育大学 上海体育学院

中国语言文学：北京大学 北京师范大学

外国语言文学： 北京大学 北京外国语大学 上海外国语大学

新闻传播学：中国人民大学 中国传媒大学

考古学：北京大学 西北大学

中国史：北京师范大学 复旦大学

世界史：北京大学 华东师范大学

数学：北京大学 复旦大学 山东大学

物理学：北京大学 中国科学技术大学

化学： 北京大学 清华大学 中国科学技术大学

天文学：南京大学 中国科学技术大学

地理学：北京大学 北京师范大学

大气科学：北京大学 南京信息工程大学

海洋科学：厦门大学 中国海洋大学

地球物理学：中国科学技术大学 武汉大学

地质学： 南京大学 中国地质大学

生物学：北京大学 清华大学 上海交通大学

系统科学：北京交通大学 国防科技大学

科学技术史：北京科技大学 中国科学技术大学

生态学：浙江大学 中山大学

统计学：北京大学 中国人民大学

力学：北京大学 清华大学

机械工程：清华大学 哈尔滨工业大学 上海交通大学 华中科技大学

光学工程：浙江大学 华中科技大学

仪器科学与技术：清华大学 北京航空航天大学

材料科学与工程：清华大学 北京航空航天大学 武汉理工大学

冶金工程：北京科技大学 中南大学

动力工程及工程热物理：清华大学 西安交通大学

电气工程：清华大学 西安交通大学

电子科学与技术：电子科技大学 西安电子科技大学

信息与通信工程：北京邮电大学 电子科技大学

控制科学与工程：清华大学 哈尔滨工业大学 浙江大学

计算机科学与技术：北京大学 清华大学 浙江大学 国防科技大学

建筑学：清华大学 东南大学

土木工程：同济大学 东南大学

水利工程：清华大学 河海大学

测绘科学与技术：武汉大学 解放军信息工程大学

化学工程与技术：天津大学 华东理工大学

地质资源与地质工程： 中国地质大学 中国石油大学

矿业工程： 中国矿业大学 中南大学

石油与天然气工程：西南石油大学 中国石油大学

纺织科学与工程： 天津工业大学 东华大学

轻工技术与工程：江南大学 华南理工大学

交通运输工程：东南大学 西南交通大学

船舶与海洋工程： 哈尔滨工程大学 上海交通大学

航空宇航科学与技术：北京航空航天大学 西北工业大学

兵器科学与技术： 北京理工大学 南京理工大学

核科学与技术：清华大学 中国科学技术大学

农业工程：中国农业大学 浙江大学

林业工程： 东北林业大学 南京林业大学

环境科学与工程：清华大学 哈尔滨工业大学 同济大学

生物医学工程： 东南大学 华中科技大学

食品科学与工程：中国农业大学 江南大学

城乡规划学： 清华大学 同济大学

风景园林学：清华大学 北京林业大学

软件工程： 北京航空航天大学 浙江大学 国防科技大学

安全科学与工程： 中国矿业大学 中国科学技术大学

作物学： 中国农业大学 南京农业大学

园艺学： 浙江大学 华中农业大学

农业资源与环境：南京农业大学 浙江大学

植物保护： 南京农业大学 浙江大学

畜牧学： 中国农业大学 华中农业大学

兽医学： 中国农业大学 华中农业大学

林学：北京林业大学 南京林业大学

水产：上海海洋大学 中国海洋大学

草学：中国农业大学 兰州大学

基础医学：北京大学 北京协和医学院

临床医学：上海交通大学 浙江大学

口腔医学：北京大学、四川大学 第四军医大学

公共卫生与预防医学：南京医科大学 华中科技大学

中医学：北京中医药大学 上海中医药大学

中西医结合：北京中医药大学 上海中医药大学

药学：北京协和医学院 中国药科大学

中药学：黑龙江中医药大学 上海中医药大学

护理学：中南大学 第二军医大学

管理科学与工程：清华大学 同济大学 国防科技大学

工商管理：中国人民大学 清华大学 上海交通大学 中山大学

农林经济管理：南京农业大学 浙江大学

公共管理：中国人民大学 清华大学

图书情报与档案管理：南京大学 武汉大学

艺术学理论：北京大学 东南大学

音乐与舞蹈学：中央音乐学院 上海音乐学院

戏剧与影视学：北京师范大学 中国传媒大学

美术学：中央美术学院 中国美术学院

设计学：清华大学 中国美术学院