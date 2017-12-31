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2018教育走向大预测：教育更值钱

2017-12-31 00:36 来源：未来网
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　　在各家辞旧迎新,忙着盘点这一年的得失时,教育领域仍然消息不断。12月27日,文化长城15.75亿收购翡翠教育获中国证监会审核通过。28日,宇华教育集团发布消息,拟以14.3亿元人民币收购湖南民办教育机构LEI Lie Ying Limited全部已发行股本。

　　2017这一年,融资、并购、上市,教育行业连同资本市场风生水起,2017年成为业界公认的在线教育大年。

　　之所以被称作在线教育大年,一方面是在线技术的升级,移动直播、大数据、人工智能等互联网技术提升了用户的在线教育体验。另一方面,用户结构发生改变,80后父母对互联网的接受度更高,更加关注孩子的早教及其品质。

　　据统计,世界经济合作组织成员国平均有88%的学生赞同“互联网是获得信息的最好来源”,84%的学生赞同“在线社交网络非常有用”。于是,借助互联网,内容生产者和付费用户直接产生了正向循环,需求与供给双方一拍即合。

　　记者梳理发现,2017年,二级市场教育类股价持续走高,线下培训机构陆续上市,行业政策利好给一级市场的在线教育行业投融资带来了巨大信心。在线教育大玩家商业模式不断成熟,融资屡创新高,新起步的玩家快速发展,产品丰富多样。

　　党的十九大报告指出,加快教育现代化,办好人民满意的教育。

　　面对即将到来的2018,教育将何去何从?

　　未来网记者从华兴资本推出的年终盘点报告《求实2018》了解到,2018年,将有越来越多的优质教育产品被用户买单;在线少儿英语、K12在线培训呈现极强的头部效应;小班课、一对一迎来最好发展时机;素质教育、音乐教育、STEM等细分领域呈现模式创新和内容创新;高端、自营品牌连锁幼儿园及国际学校受私募股权基金高度关注。

　　而且,这波在线教育的机会不会像往年市场热点那样稍纵即逝,而是一个长期的、结构性的大机会,起支撑作用的不仅仅是资本市场,更多的是用户需求的驱动与创业公司的产品和服务。

　　华兴资本2017年在线教育总结及2018年预测走势截图

　　华兴资本相关负责人向未来网记者表示,总体上,“未来的教育将一改过去‘不值钱’的局面,越来越多的优质教育内容将会被用户买单。同时,微信运营模式的迭代带来更多的人群触达,也使得内容方更有动力走向优质制作正循环。而且,在线培训行业这一大赛道中,头部公司的品牌效应将进一步集中,尤其是在少儿英语及K12辅导一对一领域非常明显。”

　　他认为,K12大流量APP变现非常值得期待,在大班课体验进一步提升的同时,丰富的产品内容及付费动力体系的打通将会是竞争的核心。

　　“随着人群渗透和需求外溢,小班课也会在技术及模式的不断打磨下更加成熟,迎来发展的好时机。

　　与英语、文化课相比,2018年,年龄段偏早的素质、音乐、STEM等细分新领域会呈现百花齐放的态势。

　　“然而,线下高端优质教育资源稀缺的现状短时间不会改变。以高端、自营、品牌连锁为标签的幼儿园、国际学校、培训机构将长期是资本的重点关注对象。”该负责人补充道。

编辑： 喻孟
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