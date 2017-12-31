揭秘论文代写内幕:全靠抄 日收入可达5千

每年的这个时候，即将毕业的硕士、博士就要开始准备毕业论文的开题报告了。而记者调查发现，这段时间，网上一些论文代写代发机构的“生意”，也开始忙碌起来了。

记者在网上输入“论文代写”、“论文帮写”等词语后，各式各样标榜着“诚信代写”、“金牌口碑”的网店映入眼帘，这些网店大多承诺自己拥有知名学校的硕士、博士写手团队。记者联系了多家论文代写网店，大部分的客服都留给了记者一个QQ号。记者加了其中一家网店的QQ后，对方马上就询问记者的学历、专业、论文题目以及交稿时间等内容。随后给记者报价：硕士论文千字150元。也就是说，一篇五万字的硕士论文，价格在7500元左右。而按照这家网店月销424笔的交易显示，网店的论文代写收入每个月在300多万元。

而在一家声称可以代发核心期刊的网店里，客服告诉记者，可以帮忙把文章在河南的一家中文核心期刊上发表，发表的时间为明年的七八月份，价格是4万1千元，但是不能打电话向期刊查询，也就是说，不保证发表。但是如果记者选择花费4万3千元的“论文全包服务”，则能够保证有老师指导论文直至发表。随后，记者在网上查询到了这家网店提到的期刊杂志社电话。但是截至记者发稿，电话始终是无人接听。

论文代写写手：接单不限专业

我们刚才看到，不少的网店都标榜自己拥有专业的团队，甚至做出论文答辩包过的承诺。那么，写手究竟是如何撰写论文的呢？

记者尝试联系了多名论文代写写手，但是出于种种顾虑，他们都拒绝接受采访。几经沟通，在北京帮人代写论文的小高，只同意记者进行电话采访。小高说，自己接触论文代写，是在大学本科毕业的时候。

记者：当时是为什么要做这个代写的工作呢？

论文代写写手小高：当时的目的就是为了赚钱。那时候文科的本科毕业论文是1000块钱包修改，硕士研究生的毕业论文是6000到8000块钱。

小高说，大四毕业那年，班级里几乎有六分之一同学的论文，都是自己帮忙代写的。最多的时候，自己一天可以写三篇论文，收入一天3000元到5000元之间。

论文代写写手小高：但是也会告诉他这个题目真的很难，因为找我们写论文的，一般都是自己写不出来，或者是在学校混的。所以这样多要一些钱就比较容易。

在代写了一段时间以后，小高在自己的学校里有了“名气”，别的专业的学生也找上门来。

论文代写写手 小高：我当时还写了不少关于银行、金融方面的论文。

记者：你自己是学什么专业的？

论文代写写手 小高：艺术学。

记者：那你为什么能够写金融专业方面的论文呢？

论文代写写手小高：我这样跟你讲啊，所谓的枪手能力，也就是你抄的能力有多好，说话的能力有多强。同样的话，你可以用20种说法去表达，总有一种说法是检测机构检测不到的。一般人文科学、社会科学，我都可以写。

2015年，中国高校传媒联盟随机抽取了318名大学生，就“论文代写”进行了调查，结果显示，31.13%的大学生表示考虑过找人代写论文，73.9%的大学生身边出现过论文代写现象。而“找人代写论文”的原因，则分别是工作压力大、考研出国忙、偷懒和拖延症等。

律师：论文作假将被取消学位资格

显然这个代写代发论文的行为是不合法的，存在很大的风险，那么在法律方面这种行为会受到什么处罚呢？

针对申请博士、硕士、学士学位所提交的学位论文，教育部颁发的《学位论文作假行为处理办法》中明确规定，“由他人代写、为他人代写学位论文”的行为，属于学位论文作假行为，一旦被发现，学位申请人员和代写人员均会受到处罚。

​律师程雪峰：对于学位申请人员来讲，学位的授予单位，可以直接取消其学位申请资格。如果说已经颁发了这个学位的，可以进行撤销，并且三年之内是不允许再次申请的。如果是在读学生，参与了这种代写论文的行为，（会）被学校给予这个开除学籍的处分。（本文原题为《写手揭秘论文代写内幕：接单不限专业全靠抄日收入可达5000》）