好学生不是投票“刷”出来的

学校组织开展相关主题的评优争先活动，互联网企业提供第三方投票平台，家长使出浑身解数在朋友圈为自家孩童拉票。票数落在他人之后？不要紧，可以在投票平台买虚拟礼品来刷票，实现“逆袭”。这是日前发生在陕西西安一所幼儿园的事。不过，笔者以“买礼物刷票”检索新闻时发现，在更早之前，安徽合肥、湖北孝感等地的学校，也都有此类情况出现。

互联网企业依据市场需求，达到阶段性经济效益无可厚非，但利用技术、市场、资源时同样需要兼顾社会效益。陕西西安“买礼物刷票”的幼儿园负责人在接受媒体采访时表示，相关互联网企业在业务推广过程中，并没有如实告知投票可以通过付费买虚拟礼物来“刷票”。这样的话，企业就有侵犯校方知情权的嫌疑；另外，如果相当数量的票数是投票者花钱买来的，而借助平台投票的全过程又没有第三方监管，后台就有可能通过技术手段操纵票数，既影响投票结果的客观公正，企业又获得可观的收益，那么就可能符合诈骗罪的构成要件。难怪有分析认为，这样的投票不仅“逐渐演化成彻头彻尾的道德绑架和商业活动，还可能涉嫌犯罪”。

好学生不是靠刷屏“刷”出来的。开展各类选优评先活动，向社会公众传播学校好形象、展现学生高素质固然重要，但更要清楚地认识到，教育靠的是春风化雨久久为功，没有任何一所学校和其学生能单纯靠网络人气投票，就树立起典范和标杆，更何况是靠“买礼物刷票”来扩大知名度、影响力。教育教学创先争优有其自身的规律，应该有所为有所不为。眼下许多校方和第三方平台开展的各类投票、评比，在提升学校内在实力、提高教师教学水平上，一时的聒噪之后，又留给了学校和学生多少精神财富呢？而校方对第三方投票平台把关审核不严，不仅是信誉损失的受害者，而且会造成学生和家长的经济损失，甚至最终成为学校的“减分项”，这势必与学校的初衷大相径庭。

虚拟的刷屏或许能满足一部分孩子的虚荣心，但却不能帮助他们树立正确的价值观。拼关系、拼人脉获得的票数，本身就有失公平，更遑论花钱买来的的高票，就算投票领先于他人并最终获胜，短暂满足了孩子的虚荣心之后，对其成长又有多少帮助呢？美其名曰帮助孩子树立自信，但这样的自信是建立在虚妄和金钱之上的，负面效应很大。

总之，这样的投票应该越少越好。互联网企业和第三方平台提供的教育服务，打造更多优质的产品才是获得社会认可、永续发展的不二法门；于学校、学生而言，营造更加清静单纯的教育环境，就要少发起、甚至不参与此类网络投票活动；对家长来说，朋友圈拉票对提升家庭教育的涵养意义有限，更应该对“买礼物刷票”说不。（作者系媒体评论员何鹏飞）